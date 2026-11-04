Art Malik, Fred Loxley e Mirren Mack entrano come regular nel cast di Ascension, la serie che Alfonso Cuarón ha creato per Apple TV+. I tre attori vanno ad aggiungersi a un gruppo di interpreti già annunciato nelle scorse settimane.

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Tre nuovi ingressi accanto a Caitríona Balfe

Hanno firmato per ruoli da protagonista Malik, volto noto di The Woman in Cabin 10 e The Little Mermaid, Loxley, visto in Killa Bee e Number 10, e Mack, reduce da 28 Years Later: The Bone Temple. Nel cast c’era già Caitríona Balfe, che guida la serie ed è anche produttrice esecutiva, insieme a Bill Nighy, Amanda Plummer, Christopher Chung e T’Nia Miller. Malik è rappresentato da United Agents, Loxley da Rotten Orphans, mentre Mack fa riferimento a Independent Talent Group.

Un thriller psicologico tra sette e sacrificio

Ascension è un psychological horror da un’ora a episodio, ispirato al romanzo Last Days di Adam Nevill. Al centro c’è Rose, documentarista implacabile e madre da poco divorziata, abilissima nello scovare le verità degli altri ma in difficoltà con la propria. Avvia un progetto su una misteriosa setta del Novecento, la Church of Ascension, e negli insegnamenti di questa trova un rifugio inatteso, finché non si imbatte in qualcosa di molto più insidioso. La serie racconta il male e l’innocenza ai livelli più alti e si chiede fin dove siamo disposti ad arrivare, e a cosa rinunciare, per proteggere le persone che amiamo, anche quando la minaccia più grande per loro potremmo essere noi stessi.

Chi lavora dietro la macchina da presa

La produzione è di Apple Studios e Anonymous Content. Accanto ad Alfonso Cuarón e Carlos Cuarón figurano come produttori esecutivi Gabriela Rodriguez e Richard Schwartz di Esperanto Filmoj, mentre per Anonymous Content ricoprono lo stesso ruolo Steve Golin, David Levine e Zack Hayden. Produttori esecutivi sono anche James e White. James, White e i due Cuarón firmano la sceneggiatura, e James cura anche la regia principale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI