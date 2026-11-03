Tornano i misteri di 657 Boulevard: Netflix ha annunciato quattro nuovi ingressi nel cast fisso della seconda stagione di The Watcher, la serie ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Le riprese dei nuovi episodi sono già partite a New York.

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Quattro volti nuovi nel cast fisso

Le nuove vicende vedranno protagonisti Madelaine Petsch, Evan Adams, Owen Painter e Quintessa Swindell, tutti reclutati come interpreti regolari della stagione. Sono volti già noti: Petsch ha alle spalle The Strangers e American Horror Story, Adams è comparso in I Am Your Driver e Valley of the Shadow, mentre Painter si è fatto notare in The Shards e in Wednesday.

I personaggi che interpreteranno non sono stati ancora resi noti. Per il momento, infatti, l’unica indicazione che arriva dalla produzione riguarda la loro presenza nel racconto come membri stabili del gruppo di lavoro.

Chi torna dalla prima stagione

Insieme alle new entry restano i nomi che hanno costruito il successo del primo capitolo. Naomi Watts e Bobby Cannavale vestiranno di nuovo i panni dei coniugi Nora e Dean Brannock, Isabel Gravitt sarà ancora la figlia Ellie, Jennifer Coolidge riprenderà il ruolo dell’agente immobiliare Karen Calhoun e Margo Martindale tornerà a interpretare l’inquietante vicina Maureen “Mo”.

Le riprese a New York

I nuovi episodi hanno iniziato la lavorazione nella Grande Mela, dove si concentra la produzione. Ian Brennan resta showrunner, mentre la regia è affidata a Crystle Roberson Dorsey.

Il primo capitolo era approdato sulla piattaforma nell’autunno 2022 e aveva conquistato il pubblico con la storia della famiglia Brannock, trasferitasi in quella che sembrava la villa perfetta di un quartiere residenziale e finita invece in un incubo fatto di lettere minatorie firmate da uno stalker ribattezzato “The Watcher”, sullo sfondo dei segreti custoditi dagli abitanti della zona. I nuovi episodi promettono di riaprire le porte di quella casa, con trame inedite e tensioni rinnovate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI