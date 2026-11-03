La terza stagione di Viola come il mare va in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity: sei serate a partire da mercoledì 4 novembre 2026, con Francesca Chillemi di nuovo nei panni della giornalista Viola Vitale. Accanto a lei c’è un volto nuovo, Rodrigo Guirao Díaz, che interpreta l’ispettore Massimo Paternò.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il delitto al matrimonio di Alice

Viola la ritroviamo a Palermo, pronta a un evento che le cambierà la vita. Si è trasferita in un edificio di proprietà di Ginevra Attanasio, la fidanzata di Massimo Paternò, e uno scambio di telefoni cellulari la fa incrociare con Max durante il matrimonio di Alice D’Amario con Nicola, cugino di Ginevra. La cerimonia diventa una tragedia: lo sposo viene trovato senza vita e Turi, appena arrivato sul posto, non ha dubbi che si tratti di un omicidio. Nella stessa giornata Leonardo, il padre di Viola, le fa una rivelazione sul legame profondo che la unisce ad Alice, mentre la protagonista deve affrontare una convivenza scomoda: il vicino rumoroso che le rovina il sonno è Paternò, il nuovo ispettore. Una notizia difficile da digerire anche per Turi, considerato il rapporto che lo lega a Viola.

La scomparsa di una giovane insegnante rimette in moto la giornalista, che torna al lavoro e mette di nuovo a disposizione delle indagini il dono della sinestesia.

La notte sul tavolo e le nuove indagini

Nella puntata di mercoledì 11 novembre 2026 la nuova realtà continua a pesare sull’animo di Viola. Tamara prova ad aiutare Max nelle indagini sull’omicidio di un uomo, ucciso all’esterno della clinica dove lavorava, ma non sa da che parte cominciare. Intanto la giornalista cerca di seguire i consigli del vicino e di prendere la vita con più leggerezza: una sera, sulla terrazza della casa affacciata sul mare, si toglie le scarpe, sale su un tavolo e si mette a ballare come non aveva mai fatto, mentre Max la guarda divertito e felice.

L’uccisione di una giovane promessa del nuoto riporta poi i due protagonisti fianco a fianco nelle indagini. La serata riserva anche una delusione sentimentale a Tamara e un momento drammatico per Viola: una crisi le paralizza una gamba e, in difficoltà, chiede aiuto al vicino, che però non risponde.

Il nuovo ispettore e il resto del cast

Massimo Paternò, per tutti Max, è il nuovo ispettore capo e vicino di casa di Viola: le sue feste notturne disturbano il riposo della giornalista, ma tra i due nasce un rapporto di amicizia e complicità. Lo interpreta Rodrigo Guirao Díaz, attore e modello argentino nato a Vicente López il 18 gennaio 1980, noto al pubblico delle soap per “Terra ribelle”. La stagione parte dopo la conclusione della relazione con Francesco Demir: Can Yaman ha lasciato la serie e il suo personaggio non c’è più.

Restano diversi volti già noti: Giovanni Nasta è Turi, Ninni Bruschetta è Leonardo, il padre di Viola, e Alice Arcuri è Vita, la direttrice di Sicilia Webnews. Tornano anche Chiara Tron e, tra le new entry, figurano Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini, Paolo Sassanelli e Fiorenza D’Antonio. La scrittura è affidata a Silvia Leuzzi, la regia ad Alexis Sweet e Laszlo Barbo. La serie è prodotta da RTI con Lux Vide, Gruppo Fremantle, e le riprese, rinviate nel tempo (cosa che ha permesso a Francesca Chillemi di dedicarsi alla maternità), hanno toccato Palermo, Reggio e Roma. Le prime due stagioni sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI