Mercoledì 4 novembre 2026 su Prime Video arrivano tutti gli otto episodi di The Greatest, la serie che racconta Muhammad Ali sul ring e nella vita. Tra i produttori esecutivi figura anche Lonnie Ali, vedova del pugile.

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Un ritratto che supera il ring

La miniserie porta lo spettatore in un’America scossa da trasformazioni sociali e politiche e segue la crescita di Cassius Clay fino alla nascita di Muhammad Ali. Racconta le vittorie e le sconfitte sul quadrato, ma entra anche nelle scelte personali, nelle convinzioni e nelle battaglie che il campione ha condotto lontano dalla boxe. Nessuna serie con attori e copione aveva mai avuto prima l’autorizzazione ufficiale per raccontare la sua storia, e il coinvolgimento di Lonnie Ali va in questa direzione. La regia dei primi episodi è affidata a Ben Watkins, che ha creato la serie, ne è showrunner e firma anche la produzione esecutiva; tra i suoi lavori precedenti c’è Cross. Un primo teaser è stato diffuso il 4 luglio 2026, mentre il trailer ufficiale è arrivato il 14 ottobre 2026. Gli otto episodi saranno disponibili fin dal debutto, in oltre 240 Paesi e territori, senza attesa settimanale.

Cast e produzione

Jaalen Best interpreta Cassius Clay, il futuro Muhammad Ali, ed è il suo debutto nel ruolo del celebre pugile. Con lui recitano Omari Hardwick (Cassius Clay Sr.), Dana Gourrier (Odessa “Bird” Clay), Kai Parham (Rudy Clay), Amin Joseph (Sonny Liston), Giovanni Ribisi (Angelo Dundee) e Michael Ealy (Malcolm X). Alla produzione esecutiva partecipano Blue Monday Productions, Outlier Society di Michael B. Jordan, Authentic Studios, Roc Nation, Shawn Carter, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI