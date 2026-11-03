Shantel VanSanten riprende il ruolo dell’agente speciale Nina Chase. L’attrice ricompare in FBI, la serie ammiraglia in cui il suo personaggio è approdato dopo la chiusura di FBI: Most Wanted, lo spin-off cancellato nel 2025.

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La caccia all’uomo che riporta Nina Chase in scena

Negli Stati Uniti l’appuntamento è per il 16 novembre: CBS trasmetterà il settimo episodio della nona stagione, intitolato Posterity. La vicenda comincia con l’assassinio di un influencer. Gli agenti scoprono che una delle telecamere della vittima ha ripreso un fuggitivo inserito nella lista dei latitanti più pericolosi, i cosiddetti Most Wanted. Per bloccarlo prima che sparisca, la squadra chiede aiuto proprio a Nina Chase.

Il ritorno dopo la fine di Most Wanted

Per l’attrice non è il primo passaggio in FBI dopo l’addio allo spin-off. VanSanten ha fatto parte del cast di FBI: Most Wanted per tutte e sei le stagioni, fino alla cancellazione arrivata nella primavera del 2025, che ha coinvolto anche l’altro derivato, FBI: International. In precedenza, nell’undicesimo episodio dell’ottava stagione, l’avevamo vista in una missione sotto copertura, pensata per convincere il membro di un cartello a tradire la propria banda in cambio di protezione. Quella puntata si chiudeva con le nozze tra Nina e Stuart Scola, l’agente speciale interpretato da John Boyd, a cui aveva partecipato l’intera squadra.

Regia, cast e arrivo in Italia

L’episodio è scritto da Jake Tinker e diretto da Milena Govich. Accanto a VanSanten e Boyd recitano Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza e Juliana Aidén Martinez. Negli Stati Uniti la messa in onda è fissata per le 20:00 ET/PT di lunedì 16 novembre.

Il rientro del personaggio era stato anticipato dallo showrunner Mike Weiss. Prima dell’inizio della nona stagione, Weiss aveva raccontato che la vita di Scola si sarebbe complicata qualche episodio più avanti, quando la moglie Nina avrebbe ottenuto un lavoro da sogno. In Italia, invece, il nono ciclo di FBI è ancora senza una data: Rai 2 deve infatti proporre tutti gli episodi della stagione precedente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI