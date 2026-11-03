Su Canale 5, dal 9 al 14 novembre 2026, vanno in onda le nuove puntate di Beautiful: la settimana ruota intorno alla frattura tra Ridge e Brooke, con Taylor pronta a raccogliere i pezzi. L’appuntamento è dal lunedì al sabato, intorno alle 13:40.

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La ferita di Ridge e il ritorno di Taylor

Lunedì 9 novembre Ridge va da Taylor con la sensazione di essere stato pugnalato alle spalle: sua moglie, invece di schierarsi con i Forrester, ha detto sì alla poltrona di amministratore delegato della Forrester Creations, mettendosi al fianco di Hope e Carter. Taylor lo ascolta e lo rincuora, gli ricorda che non deve affrontare tutto questo da solo, e lui comincia a capire quanto la sua vicinanza gli faccia bene. Intanto Steffy si sfoga con Finn: la rabbia per una decisione presa senza avvertire nessuno si mescola alla paura per Eric, che nonostante la malattia non ha smesso di cercare il modo di riportare l’azienda in famiglia.

Zende, il segreto di Brooke e i dubbi di Hope

Martedì Zende rimugina sull’incontro con Brooke, che gli ha spiegato le sue ragioni: la carica accettata servirebbe a far tornare sui suoi passi Carter e a restituire il timone a Ridge, Eric e Steffy, purché nessuno ne parli. A metterlo in difficoltà è proprio il riserbo richiesto, e Hope, vedendolo pensieroso, gli dice di capire i suoi sentimenti contrastanti dopo il passaggio di potere. Mercoledì il ragazzo ammette di essere lacerato tra l’attaccamento al proprio lavoro e la fedeltà ai suoi; lei insiste che con Carter e Brooke al comando la società è in buone mani e gli chiede di dare fiducia alla nuova gestione.

Una vigilia di Natale senza serenità

Giovedì 12 novembre è la vigilia, ma a Los Angeles l’aria delle feste è pesante: Forrester e Logan passano il Natale separati. Ridge, che dopo la rottura con Brooke si è trasferito a casa di Eric, prova a ritrovare un equilibrio mentre Pam e Donna tengono viva la tradizione con piatti e scherzi; l’ingresso di Taylor, però, riaccende qualcosa nei suoi occhi. Venerdì la dottoressa gli consegna un dono speciale, la penna del loro primo Natale insieme, e Steffy lo legge come un segno del destino per la riunione dei suoi genitori. Dalla parte opposta della città Brooke ha organizzato un ricevimento, ma la solitudine e l’assenza del marito la schiacciano.

Sabato la tensione resta alta: Ridge non ha risposto al messaggio che lei gli ha mandato la sera prima, e Hope la consola sostenendo che lui non ha esitato a ferirla, rifugiandosi troppo in fretta da Taylor. Brooke ribadisce di aver accettato la guida della Forrester per migliorare le cose, ma ammette che Ridge l’ha vissuta come un tradimento. Nonostante il dolore non ha intenzione di rinunciare a loro: è convinta che sia l’unico uomo della sua vita. Lui, intanto, si confida con Steffy, che lo spinge a voltare pagina ricordandogli ciò che ha subito e a guardare avanti con Taylor; Ridge riconosce i propri errori, ma confessa che stare accanto alla dottoressa gli dà una pace e una stabilità che non trova altrove.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI