Il 24 novembre arriva su Netflix One Last Order, il cortometraggio documentario che racconta l’ultimo giorno di lavoro di Sighle Williams, per 37 anni dietro il finestrino del Mac’s Drive-Thru a Gainesville, in Florida.

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Il trailer e la data di uscita

Il filmato di presentazione, diffuso da poco, ha superato in poco più di dodici ore le 700 mila visualizzazioni e si è riempito di centinaia di commenti commossi. Il corto esce il 24 novembre, a ridosso del Thanksgiving, e chiude un percorso iniziato con l’annuncio dell’acquisizione da parte della piattaforma, arrivato l’11 agosto.

Dietro la macchina da presa ci sono Lauren DeFilippo, nata proprio a Gainesville, e Sam Soko, regista con base a Nairobi. La produzione porta la firma di Insignia Films e LBx Africa, con The Harnisch Foundation al fianco, e i nomi di Soko, DeFilippo e Amanda Pollak. La durata è di una ventina di minuti: alla prima mondiale, al True/False Film Festival 2026, il lavoro era presentato come un cortometraggio di 21 minuti.

Una vita al drive-thru

La storia di Williams è fatta di quotidianità e di piccoli gesti ripetuti, che hanno costruito un legame lungo quasi quattro decenni. Il suo nome, ci tengono a precisare, si pronuncia “Sheila”. I clienti abituali la conoscevano per la cordialità e per la memoria: ricordava l’ordine prima ancora che l’auto arrivasse al finestrino. Il documentario raccoglie testimonianze e momenti di vita quotidiana per mostrare come un sorriso o una parola gentile possano lasciare un segno profondo nelle persone che si incontrano.

L’ultimo giorno di lavoro, però, è stato diverso dagli altri. La comunità di Gainesville si è messa in fila per ore al drive-thru per ordinare un’ultima volta e ringraziarla, mentre il proprietario del locale le ha regalato l’intero incasso della giornata (la cifra non è stata resa nota). In occasione di una proiezione a Bo Diddley Plaza, a maggio, la donna aveva raccontato la sua filosofia di lavoro:

If you treat people the way you like to be treated, it’ll work

Il senso, in italiano, è che basta trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi.

I riconoscimenti

Prima di approdare sulla piattaforma, il corto ha collezionato diversi premi. All’Aspen Shortsfest 2026 ha vinto il riconoscimento per il miglior documentario e il premio del pubblico. Al Miami Film Festival 2026 ha ottenuto l’Audience Award nella sezione cortometraggi, mentre al Nantucket Film Festival 2026 ha portato a casa il Grand Jury Prize, l’Audience Award e il Teen View Award.

I registi hanno raccontato così il cuore del film:

Sighle remembered every order and every smile

aggiungendo che ora si può celebrare lei e tutte le altre “Sighle” capaci di rendere più luminosa una giornata qualsiasi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI