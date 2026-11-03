Una lite furiosa per il cibo ha infiammato la notte nella Casa del Grande Fratello Vip: alcuni coinquilini hanno accusato Alex Belli di tenere per sé le provviste, e lui ha risposto annunciando che resterà a digiuno per giorni.

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La lite per il frigo in piscina

Pochi minuti dopo la buonanotte di Ilary Blasi ai concorrenti, nella Casa è scoppiato il panico: non c’era abbastanza cibo per cenare come si deve. Guendalina Tavassi ha visto Belli e Valeria Marini mangiare insalata e mortadella in piscina e ha riferito al resto del gruppo che l’attore aveva una scorta tutta per sé.

Lui ha tutta la scorta lì dentro! Ha la mortadella, altri affettati, fette di carne, ieri si è preso la farina per fare la focaccia. Se a voi sta bene, ok, ma non è giusto

Megan Ria e Piera Meloni sono andate a controllare il frigo in piscina e vi hanno trovato soltanto della lattuga. Belli ha sentito le voci in cucina, ha raggiunto gli altri e ha perso la pazienza.

Ora mi controllate cosa mangio? Voi avete mangiato hamburger e lasagne. A 45 anni secondo voi io non posso mangiarmi qualche foglia di insalata?! Ma andatevene tutti a quel paese. Organizzatevi, perché martedì c’è una spesa che è pari a zero e voi farete la fame vera. Morite di fame e non rompete a me

Gli animi accesi in cucina

La Tavassi ha rincarato la dose, sostenendo che Belli mente sul cibo e che lei l’ha visto mangiare carne, pasta e focaccia. Lui ha gridato di non avere nessuna scorta, di tenere in frigo solo un po’ di insalata e una fetta di pane e di aver usato la farina per appena 200 grammi di impasto. Poi ha lanciato la stoccata: se gli altri hanno consumato quattro chili tra proteine e carboidrati in un giorno, ora tocca a loro fare la fame, mentre a lui non importa nulla e può restare senza mangiare per cinque giorni.

In cucina è arrivata anche Valeria Marini, accusata a sua volta di aver cenato con Belli mangiando una bowl con verdure, insalata e mortadella. La diva ha negato urlando che quella non era una bowl e che nessuno deve inventarsi le cose.

Si sono inseriti nella discussione anche Andreas Muller e Carmen Di Pietro, mentre Federica Morello ha invitato tutti a calmarsi. Belli ha cercato una soluzione: ha scovato una busta di verdure surgelate, delle zucche e due chili e mezzo di carne, e ha proposto una vellutata. Guendalina però non si è lasciata convincere e gli ha rinfacciato di non aver mangiato lui la zucca, ma dieci fette di carne, i salumi e l’insalata. A quel punto l’attore ha preso parte della carne appena trovata e l’ha portata nel suo frigo in piscina, definendo i compagni delle cavallette capaci di finire tutto il cibo.

Mentre mezza Casa continuava a litigare, Giancarlo Danto è arrivato in piscina, dove nell’angolo che Belli aveva eletto a suo nido ha trovato un salame e lo ha portato agli altri.

Lo sciopero della fame annunciato in piscina

Alle 3:00 di notte Belli e la Marini si sono appartati in piscina per lamentarsi degli attacchi subiti. Parlando con l’amica, l’attore ha spiegato di voler dare una lezione ai compagni e dimostrare loro che si può vivere qualche giorno senza proteine.

Questa si è messa a urlare per tre foglie di insalata. Ma che rispetto ha per il programma? Ci sono tre milioni di persone che ci guardano, centinaia di colleghi che vorrebbero essere qui dentro, a noi hanno dato la possibilità di farlo due volte. Domani inizio lo sciopero della fame. Faccio quattro giorni senza mangiare e dimostro a questi ragazzi che si può vivere senza proteine. Gli farò vedere la forza che io ho nel vedere il cibo e non mangiarlo

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI