Justin Timberlake racconterà la propria storia in una docuserie in quattro episodi in arrivo su Apple TV a dicembre. La regia è di Fisher Stevens. Stando a quanto riferiscono fonti vicine alla produzione, tra le voci coinvolte ci sarà anche Janet Jackson, chiamata a tornare sull’incidente del Super Bowl del 2004.

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Quattro episodi su Apple TV, la regia di Fisher Stevens

Il progetto viene descritto come una narrazione senza filtri, pensata per riattraversare alcuni dei passaggi più discussi della carriera e della vita privata del cantante, con il contributo di figure centrali del suo passato. Il racconto toccherebbe anche il rapporto con Britney Spears, oltre a quello con Janet Jackson.

Per ora non sono stati diffusi dettagli sulla struttura degli episodi né sugli altri eventuali ospiti, e non è stata annunciata una data precisa di uscita: dicembre resta l’orizzonte indicato. I rappresentanti di Timberlake, di Jackson e di Apple non hanno rilasciato dichiarazioni. L’artista collabora da tempo con la piattaforma: nel 2021 è stato tra i protagonisti del film originale Apple Palmer.

Janet Jackson e il Super Bowl del 2004

Il riferimento più pesante è allo spettacolo dell’intervallo della finalissima del 2004. Durante l’esibizione sulle note di Rock Your Body, Timberlake strappò parte del costume di Janet Jackson, lasciandola scoperta davanti a milioni di telespettatori. L’episodio provocò una controversia enorme e conseguenze professionali che ricaddero soprattutto sulla cantante, colpita da un boicottaggio da parte di radio e canali musicali.

A oltre vent’anni di distanza, una testimonianza di Jackson nella docuserie potrebbe offrire lo spazio per una ricostruzione diversa di quella serata. Il quadro resta però incompleto: non è chiaro quanto spazio avrà Jackson né quali punti deciderà di toccare. L’epilogo pubblico di quella storia, intanto, è noto: nel febbraio 2021 Timberlake si è scusato apertamente con lei e con Spears, con un messaggio affidato ai social arrivato dopo l’uscita del documentario Framing Britney Spears.

Britney Spears e una carriera più defilata

Un’altra fonte vicina alla produzione fa sapere che il cantante affronterà anche le recenti dichiarazioni di Britney Spears, sua ex compagna, e il modo in cui la loro relazione, chiusa all’inizio degli anni Duemila, non abbia mai smesso di attirare l’attenzione dei media. I commenti a cui risponderà riguardano la storia tra i due così come è stata raccontata dalla popstar nel memoir The Woman in Me.

La docuserie arriva in un momento in cui Timberlake si è fatto vedere poco in giro. L’ultimo album, Everything I Thought It Was, è uscito nel marzo 2024. Nel giugno dello stesso anno è arrivato l’arresto a Sag Harbor, nello Stato di New York, a cui è seguita una condanna legata alla guida in stato di ebbrezza. Il Forget Tomorrow World Tour si è chiuso nel luglio 2025, lo stesso mese in cui l’artista ha reso pubblica la diagnosi di malattia di Lyme, spiegando quanto la patologia avesse inciso sulle sue condizioni fisiche e sulle esibizioni dal vivo. Da allora le uscite pubbliche si contano: una sola, la partecipazione al concerto parigino di Jay-Z nell’ottobre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI