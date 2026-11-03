Il Baltico torna a fare da sfondo a delitti e misteri: da venerdì 13 novembre, per quattro settimane di fila in prima serata, Giallo manda in onda in prima visione assoluta i nuovi episodi inediti di “Jacobs – un veterinario per agente”.

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Un veterinario con il fiuto dell’investigatore

La serie poliziesca tedesca ruota attorno a Hauke Jacobs, a cui dà il volto Hinnerk Schönemann. Ex poliziotto rimasto scottato dal mestiere, si è trasferito nella località costiera di Schwanitz per realizzare il sogno di aprire una clinica veterinaria. L’ambulatorio è sempre pieno di pazienti a quattro zampe, eppure l’istinto da investigatore di Jacobs fatica a restare fermo, soprattutto quando la commissaria Hannah Wagner, interpretata da Jana Klinge, insiste per coinvolgerlo: conosce bene la sua capacità di leggere le situazioni. Completa il gruppo Jule Christiansen, assistente veterinaria curiosa ed esuberante a cui presta il volto Marleen Lohse, sempre disposta a gettarsi nella mischia di fronte ai casi più strani della zona.

Quattro casi da seguire

Il ciclo si apre con “Una ragazza sfortunata”: in un bosco vengono trovati quattro corpi, e con loro emergono un carico di cocaina e una borsa di soldi che la malavita rivendica. Le indagini si intrecciano con la vicenda di una giovane sorda che sembra perseguitata dalla sfortuna. In “Rischio esplosivo” la città deve essere evacuata per un ordigno inesploso, e proprio durante le operazioni saltano fuori le tracce di un omicidio e i movimenti della mafia delle armi.

Con “La terza tomba” la tensione sale ancora: la polizia dà la caccia a un assassino che seppellisce le vittime ancora vive nel cimitero del paese. Il ciclo si chiude con “Nessun rimpianto”, dove un’intrusione in una villa di lusso finisce nel sangue e riporta a galla il passato giovanile di Jule, decisa a rischiare in prima persona pur di sventare un complotto premeditato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI