Nella puntata del 2 novembre del Grande Fratello Vip 2026 l’amicizia tra Andreas Muller e Alex Belli si è incrinata davanti al pubblico. L’ex ballerino di Amici ha preso le distanze dall’attore e ha spiegato che il suo allontanarsi serve a proteggere qualcosa, mentre in studio Selvaggia Lucarelli ha attaccato il concorrente senza mezzi termini.

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La rottura tra Andreas Muller e Alex Belli

Negli ultimi giorni Belli si è isolato dal resto della Casa e ha creato quello che è stato ribattezzato l’“Oblio”, una sorta di alcova ricavata nella zona della piscina. Muller non ha gradito la scelta e ha evitato il confronto per tutta la settimana, così i due sono passati da alleati a rivali.

L’attore di Centovetrine ha raccontato di aspettare da più di sette giorni un colloquio con lui. Ha parlato di un “colpo al cuore” arrivato da una persona che sentiva vicina e ha attribuito il cambio di atteggiamento all’influenza di altri coinquilini, da Marina La Rosa a Roncaccia.

«Mi dispiace quello che hai detto, è vero gioco, posso fare dei dissing, ma a te ci tengo veramente tanto»

Muller ha motivato così la sua distanza: «Il mio allontanarmi è un preservare un qualcosa», precisando di non capire dove finisca la persona e dove inizi il personaggio. Belli ha replicato di non avergli fatto nulla e di non avere niente contro di lui, ma il ballerino ha aggiunto che, quando si conosce qualcuno, certi atteggiamenti contano. Poi ha precisato come è fatto: «Non sono un maschio alfa», ha detto, definendosi una persona normale che vive le sue ansie.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli in studio

Dal suo posto in studio Lucarelli non ha usato giri di parole: per lei Muller è una grande delusione. Fuori è un personaggio noto e amato, con una fanbase alle spalle, ma dentro la Casa resta con il freno tirato e si nasconde dietro Marina La Rosa, allineandosi alle sue simpatie e antipatie invece di mostrare chi è davvero.

«Sei tanto nascosto dietro a Marina, credo che tu non voglia deludere la gerarchia di simpatie e antipatie di Marina, ti allinei sempre»

La replica del diretto interessato è arrivata subito: ha ammesso di sapere di essere una delusione e di avere il freno a mano tirato, ma ha detto di essere entrato nel gioco per mettersi alla prova, con la paura di tirare fuori se stesso, e non per arrivare il più lontano possibile. Ha poi sottolineato che da casa si vede come lui e Marina siano due persone diverse.

A prendere le sue difese è stata Cesara Buonamici, per la quale la strategia del ballerino è apprezzabile: si è liberato al momento giusto del suo involucro, e lo scontro tra i due è soltanto rinviato. Lucarelli, dal canto suo, ha difeso la scelta di Belli di isolarsi, trovandola geniale perché ha trasformato l’assenza di dinamiche in una dinamica vera: esiste, ha detto, anche da solo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI