Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda ieri sera, lunedì 2 novembre, ha lasciato la casa Jonathan Kashanian, eliminato da un televoto che si è deciso soltanto all’ultimo istante.

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Kashanian fuori dalla casa

Con lui erano in corsa Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Valeria Marini. Si sono salvati per primi Belli, la Meloni e la Di Pietro, poi è arrivata la conferma per Varsi, e il confronto finale è andato a favore di Valeria Marini: per Kashanian appena il 6,44% delle preferenze. Prima del verdetto Ilary Blasi si è collegata con la casa e ha chiamato i sei vip nella Nuvola per una chiacchierata, chiedendo a ognuno il nome di chi avrebbe voluto vedere fuori. In studio, al suo fianco, c’erano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Sul suo percorso aveva pesato la scelta, durante la catena di salvataggio, di dare la precedenza a Megan Ria invece che all’amico Alessandro Varsi, decisione finita al centro delle polemiche. Dopo l’uscita si è detto sereno, ha spiegato di sentire che quello fosse il suo momento e ha incoraggiato Valeria Marini a non arrendersi.

L’oblio di Alex Belli

Dopo aver potuto riabbracciare la moglie Delia, Alex Belli ha scelto di tagliare i ponti con il resto del gruppo e si è ritirato nella zona della piscina, da lui stesso ribattezzata “Oblio”. La decisione gli è costata critiche pesanti, a cominciare da Marina La Rosa, che ha spiegato il motivo del suo allontanamento: lo ha visto molto aggressivo, e tra i due ora c’è freddezza. Selvaggia Lucarelli ha invece preso le sue parti, arrivando a definirlo geniale. Sono circolati anche sospetti che il ritiro serva soltanto a farsi notare, e si è discusso a lungo della “crisi” di Valeria Marini, che secondo qualcuno sarebbe infastidita dal legame con Belli.

La notte in Suite e le nomination

La serata ha riservato anche un momento di grande tenerezza: a Carmen Di Pietro è toccata una sorpresa, una notte nella Suite in compagnia di Luigi, la sua prima storia d’amore, risalente a quando lei aveva 15 anni.

A puntata conclusa restano da sciogliere le nomination: in ballo ci sono Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller, e per uno di loro la permanenza nella casa è agli sgoccioli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI