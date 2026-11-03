Settimana di resa dei conti per Forbidden Fruit: nelle puntate dal 9 al 14 novembre 2026 Hasan Ali e Sahika arrivano ai ferri corti, tra divorzi annunciati, finzioni messe in scena davanti alla famiglia e vendette che covano sotto la cenere. La soap turca, giunta alla quarta stagione, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:30, e le puntate si recuperano in streaming su Mediaset Infinity.

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Sospetti e vendette in famiglia

Il divorzio a sorpresa tra Hasan Ali e Sahika lascia tutti senza parole, e in famiglia ognuno cerca una spiegazione. Yildiz sospetta un tentativo di avvelenamento ai danni dell’uomo, e i dubbi si rafforzano quando una vicina sostiene di aver notato un’ambulanza e un sacco per cadaveri allontanarsi dalla villa. Hasan Ali e Sedai negano ogni cosa. Intanto, al cimitero, Hasan Ali e Feride ricordano insieme la figlia Ahu e vivono un momento di commozione. Senza più una casa né risorse, Sahika chiede ospitalità a Ender e Caner e inizia a pensare alla vendetta.

Decisa a incastrare l’ex marito, Sahika prova a piazzare dei congegni per spiarlo nella villa nuova dell’uomo, e durante l’operazione resta chiusa per caso in una stanza con Omer. Cagatay sospetta che il padre stia sabotando un affare importante concluso con un’azienda coreana: per smascherarlo prepara una trappola, con la complicità involontaria di Sedai. Hasan Ali, dal canto suo, manda i suoi uomini a bloccare la persona che Cagatay dovrebbe incontrare.

Il finto infarto e la cena di Sahika

Sul fronte di famiglia, Cagatay scopre i boicottaggi aziendali del padre e rompe i rapporti con lui. Hasan Ali ne è disperato, ed Ender gli suggerisce allora una trovata drastica: fingere un infarto per intenerire il figlio. Cagatay, in preda ai sensi di colpa, corre in ospedale e perdona il padre. Yildiz capisce subito che è tutta una recita, ma sceglie di non dire nulla al marito per non far nascere nuovi litigi.

Giovedì tocca a Cansu muoversi: contatta Omer e ottiene un appuntamento galante, con l’intenzione di manipolarlo e di riavvicinarsi così a Cagatay. Sahika, ospite di Ender, organizza una cena per Emir e Caner e annuncia di voler festeggiare il divorzio. Su pressione di Feride viene fissato un colloquio con Diana, una tata inglese qualificata, per il piccolo Halit Can. La novità agita la casa, e a turbarsi è soprattutto Asuman, che si sente messa da parte e teme che la tata possa rivelarsi pericolosa. Nel frattempo salta fuori che Sahika ha passato la notte a divertirsi in un locale.

Il divorzio accelera e la collana sparita

Informato da Sedai della vita notturna e spensierata di Sahika, Hasan Ali decide di accelerare le pratiche di divorzio. Yildiz, gelosa per un’improvvisa riunione del marito, si precipita in un locale con Emir e Caner e interrompe un incontro di lavoro di Cagatay. Lui le spiega, furioso, di essere lì soltanto per scegliere insieme a una direttrice di gioielleria un regalo destinato a lei. Cansu, presente nel locale con Omer, riesce a dileguarsi prima che qualcuno la noti.

Zehra punzecchia Hasan Ali sul ritorno in scena della moglie, e poco dopo l’uomo affronta Sahika con durezza nel suo ufficio. Davanti alle provocazioni della donna, il presidente la spiazza: vuole chiudere il divorzio in fretta e portare Ender all’altare, scatenando la sua rabbia. Pentito di averle prospettato con leggerezza un matrimonio imminente, stringe poi un accordo con lei, e Sahika accetta di stare al gioco per conservare i suoi privilegi nella holding. Intanto Ender si avvicina sempre di più a Hasan Ali, e il rapporto tra le due donne si incrina ancora.

Nella stessa giornata Asuman prende in prestito una collana preziosa e la tensione esplode: il gioiello, appartenuto alla madre di Feride e preso dalla cassaforte, sparisce. Yildiz e la madre attraversano momenti difficili, tra i tentativi di recuperarlo e la paura che l’accaduto venga scoperto. Alla fine la collana salta fuori e arriva al gioielliere che l’ha realizzata, il quale telefona a Feride. Lei sceglie di non raccontare subito come stanno le cose e si prepara a impartire alla nuora una lezione severa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI