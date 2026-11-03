Mediaset dedica alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti una maratona informativa nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026, con speciali che si susseguono su Retequattro e Canale 5 fino alla mattina.

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La notte su Retequattro

Il racconto del voto si apre con Verità nascoste, condotto da Milo Infante, che dà conto dei primi risultati elettorali. Subito dopo arriva lo Speciale Quarta Repubblica – Midterm di Nicola Porro, in onda fino alle 6.00 del mattino. Per entrambi i programmi è un appuntamento fuori dal consueto: Quarta Repubblica va in onda di norma il lunedì, mentre Verità nascoste si occupa abitualmente di cronaca.

Dalla mattina alla seconda serata

Dalle 6.00 alle 8.00 su Canale 5 va in onda lo Speciale Tg5 intitolato Midterm, quale America?, affidato a Cesara Buonamici. Un altro Speciale Tg5 è previsto sempre mercoledì 4 novembre in seconda serata, dopo la messa in onda delle prime puntate della nuova stagione della fiction Viola come il mare 3.

Cartabianca e gli aggiornamenti

Il voto americano trova spazio anche nella nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica di Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro, con un parterre di ospiti chiamati a commentare i risultati. Nel corso di mercoledì 4 le edizioni dei telegiornali e i programmi di approfondimento del gruppo continuano a offrire aggiornamenti costanti. Del resto l’attenzione per la tornata statunitense ha precedenti: il Tg5 aveva già dedicato al tema un approfondimento il 31 ottobre, con Midterm – America al bivio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI