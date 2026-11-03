Un’indiscrezione agita il dietro le quinte del sabato sera di Rai 1: Milly Carlucci avrebbe messo a segno un colpo per la sesta puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 7 novembre. In pista, nelle vesti di ballerini per una notte, ci sarebbero Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino.

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Pieraccioni e D’Aquino di nuovo fianco a fianco

La complicità artistica dei due attori è nata ai tempi di Il Ciclone, il film che li ha consegnati alla memoria collettiva, e ora si ritroverebbero insieme in una veste per loro del tutto inusuale. Davanti al pubblico dell’Auditorium del Foro Italico li attende una coreografia messa a punto in tempi strettissimi insieme ai maestri del programma, pensata per sfruttare l’intesa che li lega da decenni. Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni, il loro nome è il pezzo forte del prossimo appuntamento con il talent di Rai 1.

Il punteggio che pesa sul tesoretto

L’esibizione dei due sarà giudicata dalla giuria capitanata da Carolyn Smith. Il punteggio andrà ad alimentare il tesoretto, che ha come veri padroni la coppia Ventura & Fialdini e la giuria popolare: saranno loro a poter ribaltare la classifica tecnica e a salvare uno dei concorrenti a rischio eliminazione. Con la gara ormai entrata nel vivo e le eliminazioni sempre più pesanti, l’ironia tutta toscana di Pieraccioni e l’energia napoletana della D’Aquino potrebbero dare una scossa agli equilibri della competizione, senza rinunciare a qualche risata.

Un weekend artificiale arriva al cinema

La presenza televisiva accompagna l’uscita di Un weekend artificiale, la commedia diretta e interpretata da Pieraccioni che arriva nelle sale il 12 novembre, con la D’Aquino al fianco di volti noti come Giorgio Panariello e Herbert Ballerina. Nella storia Pieraccioni interpreta Leonardo, un parrucchiere fiorentino invitato in una villa insieme ad altri sei sconosciuti per prendere parte a un esperimento: capire chi, tra i presenti, sia in realtà un umanoide creato con l’intelligenza artificiale.

Nel cast, oltre a loro, ci sono anche Massimo Ceccherini, Giulia Vecchio, Giovanni Esposito e Paolo Hendel, tra gli altri. La sceneggiatura porta la firma dello stesso Pieraccioni con Filippo Bologna e Andrea Bassi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI