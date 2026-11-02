Amazon MGM Studios ha pubblicato il primo teaser trailer e il poster di The Man With the Bag, commedia natalizia a tema colpo grosso in arrivo su Prime Video il 2 dicembre 2026. Arnold Schwarzenegger veste i panni di Babbo Natale, con Alan Ritchson al suo fianco.

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Un colpo da maestro per salvare il Natale

Un’elfa ribelle con un conto in sospeso ruba la borsa rossa di Santa, che finisce così nelle mani sbagliate, e la notte più importante dell’anno rischia di saltare. Babbo Natale sceglie allora dalla sua lista dei cattivi un professionista del crimine, Vance, interpretato da Alan Ritchson, che mette insieme una squadra di disadattati dalle spiccate abilità criminali. Elfi, renne e la stessa figlia di Santa aiutano l’improbabile banda.

L’avventura, pensata per tutta la famiglia, parla di seconde possibilità e di amicizie improbabili, con l’idea di fondo che persino Babbo Natale, ogni tanto, abbia bisogno di aiuto per consegnare il Natale. Per Schwarzenegger è il primo film natalizio in tre decenni.

Il cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Oltre a Schwarzenegger e Ritchson, nel ruolo dell’elfa ribelle c’è Awkwafina. Completano il cast Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski e Ken Jeong.

La regia è di Adam Shankman, su una sceneggiatura di Allan Rice. Tra i produttori figurano Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo e lo stesso Ritchson.

Quando esce e come vederlo

Il film uscirà in contemporanea mondiale su Prime Video il 2 dicembre 2026. Dura 111 minuti e ha una classificazione PG, per la presenza di azione e di alcuni riferimenti allusivi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI