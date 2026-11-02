Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Percy Jackson and the Olympians, che debutta con due episodi il 20 novembre su Disney+ e Hulu. Da quel momento il ritmo resta lo stesso, con due nuovi episodi ogni settimana.

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La maledizione del Titano arriva sul piccolo schermo

La nuova stagione porta in scena La maledizione del Titano, il terzo romanzo di Rick Riordan. Annabeth finisce nelle mani delle forze di Kronos e Percy, per mettersi in movimento, non ha bisogno di inviti. La missione però ha un carico pesante: c’è una dea da liberare, c’è una profezia dalle conseguenze nefaste e c’è la concreta possibilità che l’Olimpo cada. Grover lo accompagna insieme a compagni tutt’altro che scontati, mentre la minaccia di Kronos si fa sempre più incombente.

Rispetto alle prime due stagioni, Percy si ritrova lontano dalla sicurezza del suo trio abituale con Annabeth e Grover. I nuovi compagni di ricerca hanno lealtà proprie e creano non poco attrito, e ogni scontro sembra avvicinare la guerra che tutti temono.

Volti nuovi al Campo Mezzosangue

Walker Scobell torna nei panni di Percy, Leah Sava Jeffries in quelli di Annabeth e Aryan Simhadri in quelli di Grover. Attorno a loro si aggiungono diverse new entry: Dafne Keen è Artemide, la dea della caccia da salvare insieme ad Annabeth, mentre Holt McCallany interpreta il Titano Atlante. Levi Chrisopulos è Nico di Angelo, Olive Abercrombie sua sorella Bianca e Saara Chaudry veste i panni di Zoë Nightshade. Il cast comprende anche Hubert Smielecki (Apollo), Kate McKinnon (Afrodite) e Ming-Na Wen (Era).

Al panel del Comic-Con, Scobell ha raccontato di considerare questa la stagione più fedele al libro realizzata finora. La serie, del resto, porta l’adattamento ben oltre i film, che si erano fermati al secondo romanzo, Il mare dei mostri.

Il sogno di Percy e la profezia

Il trailer dura quasi due minuti e si apre con Percy che racconta un sogno sulla Grande Profezia, quella che riguarda gli Olimpi e i Titani. Poco dopo Annabeth viene rapita e Percy parte alla sua ricerca. In voce fuori campo si sente una battuta che riassume il clima:

“Something bad is coming”

Questa terza stagione arriva a meno di un anno dalla seconda, mentre tra le due precedenti erano passati circa due anni. La prima è uscita a dicembre 2023, la seconda a dicembre 2025.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI