Mickey Haller ha una finestra di uscita: la quinta e ultima stagione di The Lincoln Lawyer arriverà su Netflix a marzo 2027. Lo ha indicato Michael Connelly, autore dei romanzi sull’avvocato e produttore esecutivo della serie, durante un incontro pubblico con i lettori.

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Marzo 2027, la finestra indicata da Michael Connelly

L’annuncio è arrivato a Spokane, nello Stato di Washington, dove lo scrittore era in tour per il suo nuovo romanzo su Harry Bosch, The Hollow, uscito il 27 ottobre. Rispondendo a una domanda sul futuro dell’adattamento televisivo, Connelly ha spiegato che le riprese sono già chiuse e che manca soltanto la messa in onda:

«C’è una stagione di The Lincoln Lawyer che è già stata completata. Uscirà a marzo».

Quella di Spokane non è la prima anticipazione: lo scrittore aveva già parlato del 2027 su Threads, senza però indicare il mese. Ora la finestra si restringe, anche se Netflix non ha ancora comunicato il giorno esatto della première. Questo il percorso della serie: il rinnovo per l’ultimo ciclo era arrivato a gennaio 2026, prima ancora del debutto della quarta stagione, mentre a maggio la piattaforma ha confermato che la storia di Haller si sarebbe chiusa proprio con il quinto capitolo. La quarta stagione era approdata in catalogo a febbraio 2026, la terza nell’ottobre 2024: marzo 2027 segue quindi il ritmo tenuto finora, anche se un po’ più avanti di quanto molti sperassero.

Un ultimo caso per Mickey Haller

Il nuovo ciclo conterà dieci episodi, girati a Los Angeles a partire da marzo e chiusi nel luglio 2026, e sarà ispirato a Resurrection Walk, il settimo romanzo della saga, pubblicato nel 2023. Al centro della vicenda c’è una donna condannata ingiustamente per omicidio: il caso porterà il protagonista a muoversi dentro un sistema di menzogne e corruzione, mentre le conseguenze delle stagioni precedenti continueranno a pesare sulle sue scelte. La sceneggiatura dovrà poi fare i conti con il colpo di scena che ha chiuso la quarta stagione, cioè la scoperta di una sorellastra di cui Mickey ignorava l’esistenza, Emi Finch, interpretata da Cobie Smulders. Il personaggio avrà spazio negli episodi conclusivi e allargherà il tema dei legami familiari che attraversa tutta la serie.

Accanto a Manuel Garcia-Rulfo torneranno Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson, insieme a diversi volti nuovi. Gli showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno spiegato di voler costruire un finale che dia soddisfazione tanto a Mickey quanto ai personaggi che lo accompagnano fin dalla prima stagione.

Lo spin-off su Emi Finch

Con la chiusura di The Lincoln Lawyer l’universo nato dai romanzi di Connelly continua: Netflix sta sviluppando uno spin-off dedicato a Emi Finch, che al momento non ha ancora ricevuto un ordine definitivo. Al progetto lavora il team creativo principale della serie, a partire dagli showrunner Humphrey e Rodriguez e dal produttore esecutivo Matthew J. Lieberman, mentre si stanno definendo gli accordi con il cast e con gli altri professionisti coinvolti. La produzione intende continuare a girare a Los Angeles, dove del resto è stata realizzata anche questa ultima stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI