Hulu ha scelto i due protagonisti del secondo capitolo della sua antologia true-crime Good American Family: Isabela Merced sarà Lorena Bobbitt e Patrick Schwarzenegger interpreterà John Bobbitt, il marito di allora. La serie, che non ha ancora un titolo, nasce dallo stesso studio e dallo stesso gruppo creativo della prima stagione.

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Chi interpreterà Lorena e John

Merced arriva da ruoli di peso: è stata Dina nella serie HBO The Last of Us e Hawkgirl nel Superman di James Gunn. Nel suo percorso ci sono anche Turtles All the Way Down, adattamento di John Green, e Alien: Romulus di Fede Álvarez. Tornerà nella terza stagione di The Last of Us, nel seguito di Superman intitolato Man of Tomorrow e nei film Ibelin, Psyche e The House of the Dead.

Schwarzenegger si è fatto conoscere come Saxon nella terza stagione di The White Lotus di HBO e da poco è stato protagonista, accanto a Margaret Qualley, del dramma romantico Prime Video Love of Your Life. In questo momento sta girando la commedia di Mike Birbiglia Old Friends New Friends per Focus Features. Tra i progetti in arrivo ci sono il thriller di Florian Zeller Bunker, appena passato in prima a Venezia, il doppio ruolo nel crime di S. Craig Zahler The Bookie & The Bruiser e Beach Read di 20th, con Phoebe Dynevor.

La vicenda del 1993

Il racconto prende spunto da una coppia della Virginia finita al centro di un caso che ha ossessionato l’opinione pubblica americana, trasformando il trauma in spettacolo, alimentando una valanga di battute volgari e accendendo uno scontro tra i sessi. Al centro di tutto c’è quello che accadde nel 1993: dopo una lite in casa, Lorena tagliò il pene del marito con un coltello da cucina. In seguito ha ricondotto quel gesto alle violenze subite durante il matrimonio.

Questa storia è già approdata sullo schermo. Nel 2020 Lifetime le ha dedicato I Was Lorena Bobbitt, all’interno della collana di film tv Ripped from the Headlines, narrato e prodotto dalla stessa Lorena; l’anno prima Amazon aveva distribuito la docuserie Lorena, prodotta da Jordan Peele.

Chi c’è dietro la serie

Alla regia creativa del progetto resta Katie Robbins, creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. La affianca Ellen Pompeo, che nella prima stagione era davanti alla macchina da presa nella storia, ancora più strana del romanzo, dell’adozione della bambina ucraina Natalia Grace Barnett. Pompeo e Laura Holstein producono la serie sotto il loro marchio Calamity Jane, insieme a Robbins, Andrew Stearn e Sarah Sutherland. Lo studio è 20th Television, lo stesso del primo capitolo.

Il debutto di Good American Family risale a marzo 2025 e da allora la serie ha superato i 140 milioni di ore di visione complessive su Hulu e Disney+, piattaforme su cui il suo finale è stato il più visto del 2025. L’espansione in antologia era stata annunciata in agosto. Per Robbins e Pompeo questo è uno dei due via libera arrivati di recente su Hulu: lavorano insieme anche a Chicks, un pilot dramedy con Pompeo protagonista, ordinato a giugno sempre con 20th TV.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI