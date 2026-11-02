HBO ha ordinato la seconda stagione di Youth, la comedy creata e interpretata da Sharon Horgan. L’annuncio arriva a meno di ventiquattro ore dalla messa in onda del finale della prima stagione.

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Un rinnovo arrivato in fretta

La conferma è arrivata quasi in tempo reale rispetto alla chiusura del primo ciclo di episodi, otto in tutto, che lascia diverse questioni aperte. Alex, il personaggio che Horgan porta sullo schermo, aveva chiuso la relazione con Patrick, interpretato da Rupert Friend, dopo aver scoperto una lista di pro e contro in cui la voce relativa all’incapacità di avere figli finiva nella colonna sfavorevole. Poi ha passato una notte con il suo nemico Malcolm, a cui dà il volto Douglas Hodge, e al risveglio ha trovato una sorpresa: il suo capo Sam, interpretato da Sharlene Whyte, ha messo sotto contratto proprio Malcolm. Intanto Alex conviveva con un’infezione alle vie urinarie e cercava di sistemare le cose con il figlio Ruari, interpretato da Aran Murphy. Nel cast c’è anche Robbie Gee, che interpreta Frank, il marito di Sam.

I numeri spiegano la velocità della decisione. Secondo HBO, Youth si colloca tra i cinque migliori lanci globali di una comedy del network, e su Rotten Tomatoes la serie viaggia al 97%. Non è ancora noto quando la seconda stagione arriverà sul piccolo schermo.

La squadra dietro la serie

La produzione è di Merman, la casa di produzione della stessa Horgan, che figura tra i produttori esecutivi insieme a Faye Dorn, Jim Kleverweis e Dawn Shadforth, quest’ultima anche alla regia. Shadforth ha diretto quattro degli otto episodi della prima stagione, mentre gli altri quattro portano la firma di Jim O’Hanlon. Oltre a Youth, Merman è dietro titoli come Amandaland, Bad Sisters e Vladimir.

Per Horgan è un ritorno su HBO a sette anni di distanza da Divorce, la sua precedente serie per il network, chiusa dopo tre stagioni. La co-creatrice di Catastrophe ha firmato anche la black comedy Apple Bad Sisters, Shining Vale con Courteney Cox per Starz e la comedy BBC Motherland.

Le parole di Horgan e di HBO

Horgan ha commentato il rinnovo con una nota che conserva il suo consueto tono:

“I’m so happy to get another opportunity to live out my emotional and biological crises on HBO. I can’t think of a better platform to air my UTI problems on. The response to Youth has been beyond what I could have hoped for. I’m so grateful for the response and the chance to work with this incredible cast and creative team once more.”

Amy Gravitt, EVP di HBO Programming e responsabile delle serie comedy di HBO e HBO Max, ha dichiarato:

“In a way that only she can, Sharon has created a show that makes us howl with laughter and with tears, often in the same moment. Each performance in Youth is more delightful than the next. Along with our partners at Merman, we are so thrilled to have this brilliant ensemble back for another season.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI