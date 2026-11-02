Netflix ha avviato la produzione della terza stagione di The Gentlemen, la serie gangster firmata da Guy Ritchie, che torna con otto episodi da un’ora ciascuno. Le riprese sono già in corso e il cast accoglie nuovi nomi di primo piano.

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Riprese al via tra Regno Unito e Marocco

I lavori sono cominciati lo scorso 13 settembre tra il Regno Unito e il Marocco, dove la troupe gira a Rabat e nella zona desertica di Erfoud, ampliando così la geografia della storia rispetto alle stagioni precedenti. La piattaforma ha però dato l’annuncio ufficiale solo il 23 ottobre 2026, a lavori ampiamente avviati. Alla regia ci sono Guy Ritchie ed Evan Creevy, alla sceneggiatura lo stesso Ritchie con Matthew Read, mentre la produzione è affidata a Moonage Pictures e Miramax Television per Netflix. Lo stesso Ritchie ha spiegato che l’ambizione del progetto è cresciuta nel tempo, fino a rendere quasi scontata una terza stagione.

Il casinò di Eddie e Susie

Nei nuovi episodi Eddie Horniman, il Duca interpretato da Theo James, e Susie Glass (Kaya Scodelario) dovranno affrontare la loro mossa più audace: dare forma a un casinò di lusso in Medio Oriente. Il progetto li espone a minacce continue e a una posta in gioco sempre più alta, mentre l’ambizione sfrenata del Duca rischia di far crollare tutto ciò che i due hanno costruito fino a ora.

I nuovi arrivi nel cast

Il cast accoglie un gruppo di nuovi interpreti. Tra i nomi più attesi ci sono Elijah Wood e Orlando Bloom, che tornano a lavorare insieme dopo gli anni de Il Signore degli Anelli. Con loro c’è Robert Carlyle, visto di recente in Line of Duty, mentre Wood arriva da Yellowjackets e Bloom da The Cut. Completano il gruppo Dexter Fletcher, che Ritchie aveva diretto nel film d’esordio del 1998, insieme a Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows, Bugzy Malone e Philip Arditti. Per Carlyle, Wood e Bloom è la prima volta sul set del regista, e per tutti si tratta di personaggi inediti.

Accanto ai nuovi ingressi restano i volti storici: Theo James e Kaya Scodelario guidano ancora il gruppo, affiancati da Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins e Benjamin Clementine. C’è anche Maya Jama, confermata nel ruolo dell’intermediaria Aisha. Una data di uscita non è ancora stata comunicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI