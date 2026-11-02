Il cast delle professoresse de L’Eredità cambia volto: dopo due edizioni Linda Pani e Greta Zuccarello lasciano il posto a Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. La scelta ha fatto discutere, sui social e non solo, a partire dalle parole di Matilde Brandi.

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Il cambio ai banchi e le parole di Matilde Brandi

Il ricambio riguarda due figure molto note al pubblico del preserale di Rai1. Dopo un paio di stagioni Linda Pani e Greta Zuccarello non sono state confermate, e al loro posto sono arrivate Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, entrambe provenienti dal mondo dei concorsi di bellezza. La televisione italiana, del resto, è abituata a ruotare le figure di supporto ogni due edizioni, per non lasciare la formula sempre identica a se stessa. Stavolta la decisione ha avuto un’eco superiore al solito, complice l’amicizia che lega Zuccarello a Matilde Brandi, conosciuta durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

La showgirl ha affidato a Instagram una serie di messaggi, rivolti prima all’amica e poi alla trasmissione:

Hai un talento che pochi hanno

Ma lo devo dire, la trasmissione L’Eredità su Rai1 ha perso una grande professionista

I talenti migliori vanno aiutati a crescere sempre e non lasciarli andare, bisogna lavorare sui giovani perché altrimenti restiamo tutti fermi alla tv vecchia e passata

Le parole hanno spostato l’attenzione su un tema più largo della singola sostituzione, cioè il valore di un talento coltivato nel tempo e non consumato in fretta. Greta Zuccarello ha scelto di non commentare l’uscita dal programma e all’amica ha risposto soltanto con un «Ti voglio bene».

Chi sono Marta Antonucci e Ofelia Passaponti

I due nuovi volti arrivano da percorsi diversi, ma hanno in comune i titoli conquistati nei concorsi di bellezza. Marta Antonucci è romana, ha 22 anni ed è alta 178 centimetri. Nel 2023 si è aggiudicata il titolo di Miss Roma e, nello stesso anno, ha preso parte a Miss Italia. Ha studiato danza e recitazione, una formazione che le ha dato disinvoltura sul palco, e racconta di aver conosciuto il programma grazie ai nonni, davanti alla tv: quando è arrivata la notizia della selezione, quell’abitudine si è trasformata in spinta. Vuole usare l’esperienza televisiva come trampolino verso la recitazione.

Ofelia Passaponti è nata a Siena il 20 giugno 2000, ha 26 anni ed è la vincitrice dell’85ª edizione di Miss Italia, titolo arrivato dopo la vittoria come Miss Toscana. Si è laureata in Scienze e strategie della comunicazione e ha giocato a pallavolo a livello agonistico. Anche per lei il legame con L’Eredità nasce in famiglia, davanti allo schermo durante le cene, con il sogno di parteciparvi un giorno. Alla prima puntata ha ringraziato per l’opportunità e ha citato il sostegno del compagno, un cestista con cui sta insieme da sette anni.

Il dibattito sulle età e la formula che si rinnova

Fa discutere anche il criterio della scelta. Tra chi esce e chi entra la distanza anagrafica è ridotta: Linda Pani e Greta Zuccarello hanno 27 e 30 anni, Marta Antonucci e Ofelia Passaponti 22 e 26. Il divario non basta da solo a spiegare la sostituzione, e l’invito a dare spazio ai giovani ha lasciato più di un interrogativo sulla direzione reale della rete, cioè se puntare su volti freschi o su una continuità di esperienza.

La nuova edizione è partita il 19 ottobre e coincide con un traguardo importante: L’Eredità festeggia 25 anni di televisione e torna con diverse novità, a cominciare da due ballerini professionisti che affiancheranno le professoresse nelle coreografie. Più che un addio al ruolo, quello in corso è un rinnovamento, come accade periodicamente dopo un paio di stagioni. Anche i look scelti nelle prime puntate hanno alimentato i commenti, ma al di là delle osservazioni sugli abiti le due sembrano aver iniziato con il piede giusto.

Quanto alle professoresse uscenti, Linda Pani guarda alla radio, mentre per Greta Zuccarello non è escluso un futuro da protagonista in televisione: una parte del pubblico continua a seguirla con affetto, nonostante il suo percorso nel programma si sia concluso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI