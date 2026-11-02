La terza stagione di Daredevil: Rinascita potrebbe essere l’ultima apparizione televisiva di Matt Murdock. Mentre si girano ancora scene supplementari, Marvel Studios starebbe rimontando il finale per trasformarlo nel congedo dell’intera serie, e nel frattempo una nuova attrice si prepara a entrare nel cast.

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Un finale di stagione che potrebbe diventare un addio

La lavorazione della terza stagione attraversa una fase ancora poco trasparente: le riprese aggiuntive proseguono e Marvel Television non ha ancora spiegato ufficialmente dove andrà a parare la storia. Secondo indiscrezioni di produzione, la decisione di chiudere sarebbe maturata circa due mesi dopo la fine delle riprese principali, mentre Marvel si sarebbe separata dallo showrunner Dario Scardapane, il cui contratto è scaduto senza essere rinnovato. La post-produzione va avanti e non è chiaro chi porterà a termine la serie.

Se la stagione diventasse davvero l’ultima, il ritorno di diversi protagonisti dei Defenders e i nuovi equilibri di Hell’s Kitchen avrebbero il peso degli elementi di un vero congedo narrativo. Bisogna però distinguere due piani: la chiusura della serie non equivale all’uscita definitiva di Matt Murdock dal Marvel Cinematic Universe. Charlie Cox ha lasciato aperta questa possibilità, pur senza anticipare niente di concreto:

«Penso che abbiamo visto Matt per l’ultima volta? Sinceramente non lo so, e preferirei non fare supposizioni, ma non credo. Penso che ci sarà qualcos’altro, magari non per molto tempo, ma credo che ci siano dei modi per farlo comparire ancora, in qualche luogo e in qualche forma»

Anche Deborah Ann Woll, che presta il volto a Karen Page, immagina per il suo personaggio una vita destinata a proseguire oltre gli eventi raccontati, ma rimette ogni decisione nelle mani dei responsabili Marvel.

Jess Gabor entra nel cast, ma il ruolo resta un mistero

Jess Gabor, già vista in Shameless e Christy, si unisce al cast della terza stagione in un ruolo misterioso: avrebbe ottenuto una parte ricorrente negli episodi in arrivo. L’indiscrezione viene da un insider, che non ha fornito dettagli sul personaggio affidato all’attrice. Per questo non si può stabilire se interpreterà una figura già conosciuta dai lettori dei fumetti Marvel o una creazione pensata appositamente per la serie.

Defenders e antagonisti, cosa vedremo a Hell’s Kitchen

La terza stagione dovrebbe trovare Matt Murdock dietro le sbarre, lasciando spazio al ritorno degli altri membri dei Defenders. Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter, sarà affiancata da Luke Cage (Mike Colter) e da Danny Rand, alias Iron Fist (Finn Jones). Le immagini dal set hanno inoltre confermato il ritorno di Elodie Yung nei panni di Elektra Natchios. Tra gli antagonisti restano centrali Wilson Fisk, a cui dà volto Vincent D’Onofrio, e Bullseye, interpretato da Wilson Bethel. Nel cast figurano anche Nikki M. James (Kirsten McDuffie), Margarita Levieva (Heather Glenn), Clark Johnson (Cherry) e Matthew Lillard (Mr. Charles).

Daredevil: Rinascita arriverà su Disney+ a marzo 2027, con una stagione da otto episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI