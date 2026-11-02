Paramount+ chiuderà Criminal Minds con la ventesima stagione. Il procedurale era già stato interrotto una prima volta nel 2020, dopo quindici cicli di episodi, e questo è il suo secondo addio, quello che segue le cinque stagioni del reboot Criminal Minds: Evolution. In Italia l’ultimo capitolo arriverà su Disney+.

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La serie si ferma alla ventesima stagione

La decisione riguarda il prossimo ciclo di episodi, ordinato a marzo e atteso nel 2027. Le riprese sono terminate con l’inizio dell’autunno, perciò non ci sarà un vero finale. Secondo fonti anonime, la scelta sarebbe arrivata su raccomandazione della precedente dirigenza di Paramount+, la stessa che aveva rinnovato la serie in anticipo, prima del debutto della diciannovesima stagione. Sarebbe il primo titolo che la nuova dirigenza della piattaforma, guidata da Casey Bloys, co-presidente e Chief Content Officer di Skydance Direct to Consumer, decide di chiudere. Dopo la fusione, la settimana scorsa, è uscita Jane Wiseman, ex Head of Originals di Paramount+.

Non è chiaro se la chiusura abbia a che fare con la fusione tra Paramount Global e Skydance, da cui è nato il gruppo Paramount Skydance, né con le operazioni successive che coinvolgono Warner Bros. Discovery e il futuro di Paramount+ come piattaforma. Le parole della showrunner lasciano però intendere che dietro lo stop non ci siano ragioni creative, ma una decisione calata dall’alto. Con venti stagioni all’attivo, lo show si colloca al quinto posto, a pari merito, nella classifica dei drama più longevi, dietro Law & Order: SVU, Law & Order, NCIS e Grey’s Anatomy.

Le reazioni della showrunner e del cast

Erica Messer, showrunner e produttrice esecutiva, ha affidato la sua reazione a un comunicato:

Nel trovarmi improvvisamente a chiudere questo capitolo, provo un profondo senso di gratitudine verso il nostro eccezionale cast, gli sceneggiatori, i registi e la troupe, i quali hanno messo anima e corpo in questa serie, e verso gli incredibili fan di tutto il mondo

Messer ha poi aggiunto che non vede l’ora di condividere la ventesima stagione e di celebrare insieme al pubblico l’eredità di uno show costruito in due decenni. Anche le reazioni degli interpreti sono arrivate a sorpresa. Kirsten Vangsness, che presta il volto alla tecnica informatica Penelope Garcia fin dalla prima stagione, ha raccontato su Instagram che il cast ha saputo la notizia nello stesso istante dei fan. Ha paragonato il momento a quello in cui Charlie riceve la tavoletta ne La fabbrica di cioccolato, un istante dolceamaro.

Ma io amo il mio lavoro e il mio capo, Erica Messer, dice che ci sono ancora tantissime storie da raccontare

L’attrice ha spiegato che, se ci fosse l’occasione di portare altrove quei racconti, sarebbe per lei e per i colleghi la soluzione ideale. RJ Hatanaka, entrato nella serie nella sedicesima stagione nei panni dell’agente dell’FBI Tyler Green, ha commentato una foto del gruppo definendo i compagni di set le persone migliori che si possano incontrare. A.J. Cook, l’agente speciale Jennifer “JJ” Jareau, ha scritto che quelle persone avranno per sempre un posto nel suo cuore. Per Halloween ha pubblicato uno scatto in cui regge una lapide dedicata a JJ, con la scritta “Riposa in pace, JJ (per ora)”. Infine Paget Brewster, l’agente speciale Emily Prentiss, ha accompagnato una propria immagine con la dicitura “Free Agent”.

La ventesima stagione in Italia su Disney+

Il nuovo ciclo di episodi è previsto nel 2027 e in Italia lo vedremo su Disney+. Negli Stati Uniti la diciannovesima stagione è andata in onda tra maggio e luglio, mentre la serie continua a restare stabilmente nella Top 10 di Paramount+. Per questo tra le ipotesi circolate sulla chiusura ci sono più i costi e la formula dello show che i risultati di ascolto.

L’unico attore confermato come assente nella stagione 20 è Zach Gilford, che interpretava Voit. Al centro del nuovo ciclo dovrebbe esserci Rossi: Messer ha anticipato che alcuni eventi in apertura di stagione lo colpiranno molto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI