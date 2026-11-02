Domenica 1° novembre 2026, in prima serata, Libera – Il caso Elena Palma su Rai1 ha superato Racconto di una notte su Canale 5. La fiction ha raccolto 2.862.000 spettatori (16,21%) nel primo episodio e 2.503.000 (16,61%) nel secondo, mentre la soap si è fermata a 1.821.000 (11,69%).

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La sfida del prime time

Rai1 ha chiuso il confronto davanti a Canale 5. Il primo episodio di Libera – Il caso Elena Palma ha totalizzato quasi 2,9 milioni di spettatori, mentre il secondo ha avuto una share leggermente più alta pur con meno pubblico. Racconto di una notte è rimasto sotto i 2 milioni e si è fermato all’11,69%, un distacco netto nella serata domenicale.

Gli altri ascolti della serata

Dietro le due reti principali, Tv8 ha seguito il GP di Formula 1 del Messico con 1.698.000 spettatori (11,86%). Su Nove Che tempo che fa ha raccolto 1.453.000 spettatori (8,4%), mentre Italia 1 con Le Iene presentano Inside ha ottenuto 911.000 spettatori (7,78%). Rete 4 si è fermata a 626.000 (4,88%) con Fuori dal coro, Rai2 a 593.000 (3,05%) con The rookie, La7 a 502.000 (2,97%) con MidTrump – Un voto su Donald e Rai3 a 150.000 (0,84%) con Falstaff.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI