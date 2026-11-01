Un ingresso a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip, un marito che le dedica parole d’amore e una battuta capace di trasformare una disavventura in leggerezza. Veronica Peparini si è presentata ad Andreas Muller senza raccontargli nulla della truffa che le ha svuotato il conto e, quando lui l’ha definita «ricca», ne ha approfittato per riderci sopra.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

L’ingresso a sorpresa e il racconto di un amore

L’arrivo della coreografa nella Casa era stato organizzato insieme alla produzione del programma. Tacere subito sul raggiro risponde probabilmente alla voglia di non rovinare l’esperienza al marito e di non caricarlo di ulteriori pensieri. A parlare è stato soprattutto Muller, che ha ripercorso l’inizio della loro storia: quasi dieci anni fa lui muoveva i primi passi come ballerino e lei gli faceva da insegnante. Per restarle accanto ha sfidato tutto e tutti, perché era quello che voleva, e all’epoca la considerava un’amica, un’insegnante e una donna da ammirare con molta stima.

Ha ammesso anche di non sapere cosa abbia spinto lei ad avvicinarsi a lui, che era molto giovane, e ha precisato che la differenza d’età non è mai stata un problema. Di lei apprezza soprattutto la ricchezza d’animo e la leggerezza, un tratto che sente di non aver mai avuto nella propria vita.

«La trovo una persona proprio ricca. Ricca proprio dentro, leggera. Cosa che io non ho mai avuto nella mia vita, la leggerezza».

Durante l’incontro, stando a quanto raccontano le cronache della puntata, Andreas Muller non è riuscito a trattenere le lacrime e ha detto: «È una santa, ho una donna stupenda». Quanto al primo bacio, ha raccontato che l’iniziativa è stata di lei e che lui ha assecondato volentieri.

L’ironia sulla parola «ricca»

Veronica Peparini ha giocato proprio su quella parola, ripetuta più volte dal marito, riprendendola a sua volta. Lui è scattato, allarmato: «Che succede amore? Che devo sapere?», e lei lo ha tranquillizzato subito con un «Nulla, sto scherzando!».

Il filmato di quello scambio di battute ha fatto il giro del web. La diretta interessata lo ha condiviso su Instagram, svelando il retroscena di quella risata. «Appena uscirai capirai che non stavo scherzando! Rido per non piangere», ha scritto, aggiungendo: «La situazione verrà approfondita nelle sedi opportune. Nel frattempo, però, voglio ringraziare chi mi ha dedicato anche solo un pensiero o un messaggio. Grazie davvero a tutti, di cuore».

La truffa e i quattro euro rimasti sul conto

Nella rete l’aveva fatta cadere una telefonata arrivata in un momento particolare, con il bancomat in scadenza. Dall’altra parte c’era un uomo che si è presentato come dipendente di Intesa Sanpaolo, la sua banca: una coincidenza che ha convinto la coreografa della buona fede dell’interlocutore. Il finto operatore le ha spiegato che la nuova carta sarebbe stata recapitata al suo indirizzo aggiornato e che, con i dati giusti, sarebbero stati sistemati anche l’home banking e l’app, facendo riferimento pure all’indirizzo del vecchio domicilio. Convinta di parlare con un vero dipendente, gli ha fornito informazioni personali e il codice del bancomat, senza immaginare che dietro quella voce ci fosse un truffatore. La verità è emersa la mattina dopo: sul conto restavano appena quattro euro.

Peparini, 55 anni, ha raccontato l’accaduto nelle storie di Instagram per mettere in guardia chi la segue dai rischi delle frodi legate ai conti correnti e all’home banking. «Ci ho creduto perché erano tutte cose vere», ha spiegato. Durante la conversazione il truffatore l’ha anche riconosciuta, chiedendole se fosse la Peparini vista in tv e un saluto per la figlia; lei ha poi reso pubblico il numero dal quale era partita la chiamata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI