A Uomini e Donne capita spesso di avere seconde o, in alcuni casi, anche terze possibilità. Questo è ciò che potrebbe accadere ad un noto ex tronista della trasmissione che, in una recente intervista, ha lanciato un vero e proprio appello a Maria De Filippi, manifestando la sua volontà ed intenzione di tornare nel programma per mettersi nuovamente in gioco. La persona in questione è l’ex tronista Brando Ephrikian.

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L’appello dell’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian a Maria De Filippi

Dopo la travagliata rottura con Raffaella Scuotto, conosciuta anch’essa a Uomini e Donne, Brando Ephrikian si è detto pronto a tornare all’interno del programma. Il giovane ha rilasciato un’intervista sul settimanale Mio nella quale ha parlato della sua esperienza vissuta in trasmissione, dichiarando di essere intenzionato a tornare. In tutto questo tempo il ragazzo non è riuscito a trovare la persona giusta, malgrado abbia avuto svariate frequentazioni. Proprio per tale ragione, il protagonista ha detto di avere voglia di mettersi nuovamente in gioco a UeD nella speranza che, questa volta le cose vadano in maniera differente.

Brando ha parlato in maniera del tutto positiva della sua esperienza in trasmissione, tant’è che non ci penserebbe due volti prima di accettare l’eventuale invito della redazione a rientrare nel programma, magari di nuovo in qualità di tronista. Al momento, però, da parte dello staff tutto tace, in quanto non sembra esserci nessuna intenzione da parte loro di coinvolgere nuovamente il ragazzo all’interno della trasmissione, tuttavia, non si esclude che dopo questo appello esplicito le cose possano cambiare.

Cosa pensa Brando di Giovanni Grazioso e Giacomo Vacalebre

Restando sempre in tema di Trono Classico di Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha commentato anche i percorsi dei due tronisti, ovvero, Giovanni Grazioso e Giacomo Vacalebre. L’ex volto del programma ha spiegato di seguire il talk show quando ne ha la possibilità, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e personali. Pertanto, ha avuto modo di vedere qualcosa di questa nuova edizione ed ha deciso di soffermarsi soprattutto sui percorsi dei due tronisti. Di entrambi ha detto di avere una buona opinione, in quanto ha riscontrato in loro delle analogie con la sua esperienza. Secondo il suo punto di vista, la cosa importante è affrontare il percorso con estrema sincerità e rimanendo sempre se stessi, nonostante tutto e tutti, malgrado le critiche che l’esposizione televisiva per sua natura determina. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se Maria De Filippi accoglierà a sua richiesta di ritornare in trasmissione oppure no.