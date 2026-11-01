Domenica 1 novembre 2026 The Gilded Age torna su HBO e su HBO Max con la quarta stagione, composta da otto episodi. Il primo va in onda alle 9 di sera, ora della costa orientale e del Pacifico. La serie firmata da Julian Fellowes riporta sullo schermo la New York di fine Ottocento, dove i salotti valgono quanto un campo di battaglia.

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La resa dei conti dei Russell

Le prime tre stagioni ruotano attorno a Marian Brook, figlia orfana di un generale del Sud, che si trasferisce a New York nella casa delle zie, custodi inflessibili delle convenzioni. Con lei arriva Peggy Scott, giovane afroamericana che si presenta come sua cameriera. Intorno a loro si muovono le esistenze sfavillanti dei vicini: un magnate delle ferrovie senza scrupoli e una moglie ambiziosa che cerca un posto nel mondo degli Astor e dei Vanderbilt.

Alla fine della terza stagione la scalata sociale di Bertha Russell ha però presentato il conto e ha messo in difficoltà il matrimonio con George. Secondo la sinossi ufficiale la società è cambiata a caro prezzo, la famiglia deve fare i conti con le conseguenze e Agnes van Rhijn è pronta ad approfittarne per riconquistare la sua posizione. Intanto Marian si costruisce una strada nuova e Peggy cerca di farsi accettare dai futuri suoceri. La storia si svolge tra il 1885 e il 1886.

Chi torna nel cast

Guidano il gruppo Carrie Coon, che interpreta Bertha, e Christine Baranski nei panni di Agnes van Rhijn. Con loro Cynthia Nixon è Ada Brook, Morgan Spector è George Russell, Louisa Jacobson è Marian e Denée Benton è Peggy. Tornano anche Taissa Farmiga, Harry Richardson e Audra McDonald. Tra le new entry figurano Taylor Trensch, che sarà Oliver, nuovo arrivato in casa van Rhijn, James Scully nel ruolo di Lee Klein e Dennis Haysbert in quello del dottor Reginald Harris.

Dove vederla

Negli Stati Uniti la messa in onda parte su HBO e in streaming su HBO Max, poi ogni domenica va online un nuovo episodio fino al finale del 20 dicembre. Anche in Italia la serie arriva su Sky e su NOW. Le prime tre stagioni sono già disponibili in streaming.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI