Sabato 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle 2026 è andato in onda con la quinta puntata su Rai1, condotta da Milly Carlucci. In testa alla classifica della serata sono arrivati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre allo spareggio Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno lasciato la gara contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

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La vittoria di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Con un tango su Senza di Me la coppia ha ottenuto il punteggio più alto della serata, 47 punti, frutto di tecnica, precisione e intensità. Per Noemi Bocchi è anche una risposta sul campo alle polemiche della settimana con Guillermo Mariotto. Il successo di puntata nasce dall’unione tra i voti della giuria e quelli del pubblico, che vota via social e su RaiPlay, e le due componenti pesano al 50%.

Nel conteggio aggiornato con i tesoretti, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice salgono a 67 punti grazie ai 20 assegnati da Francesca Fialdini e precedono Alessandro Matri e Giada Lini, a 66 (46 della puntata più 20 della scorsa settimana). Seguono Andy Diaz e Gioia Giovanatti a 60, grazie al tesoretto del cuore di Rossella Erra, e Monica Guerritore con Luca Urso a 56, sostenuti dai 20 punti di Simona Ventura.

Tra standing ovation, tesoretti e polemiche

Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno aperto la serata con un samba da 33 punti. La prima parte è stata complicata: la concorrente ha perso il tempo e una spallina dell’abito si è staccata. La coppia ha chiesto di ripetere la coreografia, ma Milly Carlucci ha ricordato che il regolamento non lo permette.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno portato un tango argentino su Breve amore da 36 punti, e Mariotto è rimasto particolarmente colpito dalla delicatezza dell’interpretazione. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno fatto alzare il pubblico con il charleston di Ba ba baciami piccina (42 punti), ma Mariotto ha criticato i racconti sulla gelosia della concorrente. Carolyn Smith, Barbara D’Urso e altri presenti hanno difeso la sua libertà espressiva.

Andy Diaz e Gioia Giovanatti hanno ottenuto 40 punti con un tango su Beggin’ e una standing ovation. La giuria ha elogiato la tecnica naturale e la presenza scenica, tanto da vedere possibile un percorso fino alla finale. Alessandro Matri e Giada Lini hanno invece conquistato 46 punti con il cha cha cha di Uptown Funk, grazie ai dieci assegnati da Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, e hanno chiuso il conteggio della puntata a 66 con il tesoretto della settimana prima.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno portato un freestyle su I Got You (I Feel Good) da 46 punti, con standing ovation e qualche momento di tensione tra D’Urso e il ballerino sui giudizi delle puntate precedenti. Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli hanno ricevuto 41 punti per il boogie su Via, mentre Monica Guerritore e Luca Urso hanno emozionato con lo slow fox di Dernière danse (36 punti), nonostante alcune difficoltà tecniche.

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono rimasti a 18 punti con il valzer di Waltz II, e la giuria ha segnalato passi confusi e difficoltà nell’esecuzione. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno totalizzato 34 punti con il paso doble: la giuria ha chiesto maggiore fluidità e D’Urso lo ha incoraggiato. Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno chiuso con 34 punti e un cha cha su Thriller, apprezzati per spirito e talento ma invitati a uscire dalla zona di comfort.

Fuori gara, Serena Autieri ha ballato con Luca Favilla sulle note di Diamonds e ha presentato Moulin Rouge! Il Musical, dove interpreta Satine. Durante la serata gli scontri sono stati frequenti: Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto sono arrivati a scambiarsi epiteti come “cafone” e “poveraccia”.

Lo spareggio e l’eliminazione di Eugenio Finardi

Per la permanenza si sono sfidati Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina ed Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli. Ghione ha riproposto un charleston su Disco Inferno, Finardi una rumba su Due vite. Il pubblico ha scelto Ghione con il 55% dei voti, contro il 45% del cantautore. Per Ghione è il secondo rischio consecutivo, mentre Finardi lascia la gara.

Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno deciso di non assegnare la Wild Card a Finardi e Gabrielli. L’eliminazione è quindi ufficiale, con la coppia in attesa di un eventuale ripescaggio. Per Finardi e Gabrielli è il secondo addio della stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI