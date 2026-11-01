I dati Auditel di sabato 31 ottobre assegnano la prima serata a Rai1: Ballando con le Stelle vince con il 23,6% di share e 2.461.000 spettatori, mentre su Canale 5 Tú Sí Que Vales si ferma al 22,5% pur raccogliendo più pubblico, 3.177.000 spettatori.

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Il duello del prime time

A decidere la partita sono i decimi di punto, non i milioni di spettatori. Rai1 apre la serata con Ballando Tutti in Pista, che porta a casa 3.493.000 spettatori e il 20,9%, e passa poi al varietà del sabato, che arriva a 2.461.000 spettatori (23,6%). Canale 5 risponde con 3.177.000 spettatori per Tú Sí Que Vales (22,5%) e, in coda, con i 1.295.000 di Buonanotte (21,3%).

Quando i due programmi vanno in onda nello stesso momento, il distacco si riduce: da una parte 3.086.000 spettatori e il 21,9%, dall’altra 3.178.000 con il 22,56%. Una settimana prima il varietà di Rai1 era in leggero affanno: sabato 24 ottobre il programma di Milly Carlucci aveva totalizzato 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share, mentre il vantaggio di Tú Sí Que Vales in valore assoluto si aggira intorno ai 716mila spettatori. Sullo sfondo ci sono Halloween e il ponte dei Santi, fattori che avrebbero inciso più su Canale 5 che su Rai1.

Nel resto del panorama la serata più solida è quella di La7, dove In Altre Parole mette insieme 1.027.000 spettatori e il 6,1%, mentre la seconda parte, In Altre Parole… Ancora, ne trattiene 541.000 (3,9%). Rai2 con S.W.A.T. si ferma a 678.000 spettatori (4,2%) e Italia1 con L’era glaciale 5 – In rotta di collisione a 553.000 (3,4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta tocca 479.000 spettatori (3,3%) dopo una presentazione vista da 462.000 (2,7%), mentre Rete4 con Le ali della libertà raccoglie 462.000 spettatori (3,3%).

In fondo alla classifica ci sono il Nove con Accordi & Disaccordi (478.000, 3,3%), il 20 con Into the Sun (292.000, 1,8%), Iris con Spy Game (266.000, 1,7%), RaiPremium con Doc – Nelle Tue Mani 4 (229.000, 1,4%), Tv8 con 4 Ristoranti (218.000, 1,3%) e RaiMovie con Il gattopardo (109.000, 0,8%).

Dall’access prime time al preserale

Prima di cena la sfida più interessante è quella tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna: su Rai1 il quiz arriva a 3.957.000 spettatori con il 22,9%, mentre Canale 5 parte con Gira La Ruota della Fortuna (2.964.000, 17,4%) e sale fino a 3.449.000 spettatori con il 19,9%. Più staccati ci sono N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 (747.000, 4,3%), Realpolitik su Rete4 (746.000 nella prima parte con il 4,4% e 521.000 nella seconda con il 3%), L’Elefante su Rai3 (698.000, 4,1%), Fratelli di Crozza sul Nove (461.000, 2,7%), TG2 Post su Rai2 (461.000, 2,7%) e 4 Ristoranti su Tv8 (387.000, 2,3%).

Nel preserale i quiz di Rai1 restano davanti: L’Eredità – La Sfida dei 7 si ferma a 2.770.000 spettatori (21%), ma L’Eredità sale a 3.557.000 e al 23,7%, mentre su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida parte da 1.818.000 (14,7%) e Caduta Libera chiude a 2.191.000 (15,3%). Su Rai2 il secondo episodio di Blue Bloods arriva a 825.000 spettatori (5,2%), contro i 638.000 (4,5%) del primo. Bene anche Rete4 con La Promessa (856.000, 5,3%) e Rai3, dove i TGR informano 2.141.000 spettatori (14,1%) e Blob ne trattiene 732.000 (4,5%). Più indietro Italia1 con Studio Aperto Mag (496.000, 3,6%), il Nove con Little Big Italy (303.000, 2,3%) e Tv8 con Foodish (267.000, 1,8%).

Il daytime e la seconda serata

La mattina va a Canale 5, dove il TG5 Mattina tocca 969.000 spettatori con il 19,3%. Su Rai1 Unomattina in Famiglia si divide tra 947.000 e 817.000 spettatori nelle due parti, mentre Buongiorno Benessere si ferma a 778.000 (17,9%); su Rai3 si fa notare Mi Manda Raitre, con 431.000 spettatori e il 9%. Su Rete4 tengono Terra Amara (289.000, 6,1%) e Segreti di Famiglia (227.000, 4,9%).

A mezzogiorno il dato più alto è di Rai1, dove Linea Verde Italia raccoglie 2.202.000 spettatori con il 20,4%, davanti a Forum su Canale 5 (991.000, 14,2%). Su Italia1 Sport Mediaset si avvicina al milione con 916.000 spettatori (7,4%).

Il pomeriggio è di Canale 5: Forbidden Fruit arriva a 1.941.000 spettatori (21,1%) e Verissimo tiene con 1.770.000 nella prima parte (19%) e 1.845.000 nella seconda (16,8%). Su Rai1 Ciao Maschio cresce fino a 1.554.000 spettatori (13,7%) dopo i 1.216.000 (11,6%) della prima parte, mentre su Rai3 le edizioni dei TGR informano 2.480.000 spettatori (20,6%), con TV Talk Remix a 683.000 (7,2%) e Presadiretta a 586.000 (5,2%).

In seconda serata Rai1 resta davanti con Ballando on the Road, che raccoglie 698.000 spettatori (19,7%) contro i 683.000 (18,8%) del TG5 Speciale, mentre su Tv8 le prove della Formula 1 toccano 489.000 spettatori (5%). Su Rai2 Il Sabato al 90° si ferma a 543.000 (4,6%) e su Rai3 TG3 Mondo a 259.000 (3%); seguono La7 con Uozzap Show (222.000, 2,4%), Italia1 con Transformers 3 (255.000, 3,3%) e il Nove con Accordi & Disaccordi (189.000, 3,1%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI