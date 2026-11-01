Nella quinta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 31 ottobre su Raiuno con la conduzione di Milly Carlucci, il pubblico in studio ha apprezzato il freestyle di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Ha fatto discutere, però, il commento di Barbara d’Urso, che della coppia ha lodato soltanto il ballerino.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un giudizio senza parole per Ornella Muti

“La coreografia di Pasquale mi lascia sempre senza parole”.

Lo ha detto Barbara d’Urso, che non ha mai citato Ornella Muti, reduce da un giudizio tecnico particolarmente severo arrivato sette giorni prima. La provocazione era partita prima, con l’intervento di Simona Ventura, che le ha chiesto se la Muti non avesse i piedi da ballerina. La giurata non ha raccolto e ha invitato i colleghi a smetterla, con un “basta provocazioni e ossessioni”.

Poi è arrivata la replica di Francesca Fialdini, che ha parlato di una tensione percepibile. Si è detta incredula di fronte a una giurata incapace di trovare le parole per descrivere quello che si era appena visto, e mentre chiamava in causa la collega si girava verso La Rocca.

La difesa della giurata

La risposta di d’Urso si è concentrata sul suo ruolo in trasmissione.

“Non comprendo perché si continui a parlare di questo. Io faccio la giurata e sono stata chiamata per dare giudizi. Vengo chiamata in causa per quello che ho fatto con il mio ex ballerino”.

Ora, ha spiegato, è lì per giudicare, e sulla coreografia di Pasquale resta senza parole, punto. Alcune cose non le sono piaciute, ma non ritiene utile parlarne: è il suo pensiero, quello che ha visto. Una settimana prima aveva detto che non c’era stato nulla di nuovo rispetto a quanto si era già visto, mentre stavolta si dichiara ammirata da quello che il ballerino ha creato. Ha aggiunto di fornire pareri su tutte le coppie e ha chiesto di non essere più tirata in ballo.

Nel corso del confronto c’è stato spazio anche per un riferimento alla top line: la giurata ha ricordato a La Rocca che si aspettava di ritrovare nell’esibizione quel lavoro, che invece non ha visto.

La replica di Pasquale La Rocca

Ornella Muti ha scelto il silenzio, mentre il suo partner ha rotto gli indugi e si è rivolto direttamente alla giurata.

“Barbara, perdonami se mi permetto: in 5 puntate sembra che ogni giudizio non sia sincero. Mi piacerebbe ricevere commenti sinceri, da 5 puntate giri intorno senza trovare il punto: la concorrente è Ornella Muti”.

Guillermo Mariotto ha rincarato la dose, sostenendo che la collega tira il sasso e nasconde la mano, e in precedenza l’aveva accusata di voler restare al centro dell’attenzione. La replica di d’Urso è stata durissima: lo ha definito un cafone, gli ha ricordato che non si parla sopra le altre persone e ha chiuso la discussione. Alla fine, come Carolyn Smith, ha assegnato un 8: tutti gli altri giurati hanno dato 10, per un totale di 46.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI