Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, su Canale 5, Uomini e Donne torna con un nuovo blocco di puntate: al centro ci saranno Gemma Galgani, pronta a riavvicinarsi a Fabio, e l’uscita in coppia di Elena e Fabrizio. Come sempre, il montaggio può cambiare l’ordine di messa in onda.

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Gemma ci riprova davanti a Maria De Filippi

Durante la registrazione del 26 ottobre, negli studi Mediaset di Roma, la dama torinese avrebbe messo da parte l’orgoglio per riaprire il dialogo con il cavaliere, a pochi giorni dalla rottura risalente al 20 ottobre. Maria De Filippi avrebbe ascoltato il suo racconto insieme agli opinionisti e al pubblico. Gemma avrebbe spiegato di aver vissuto un blackout emotivo la volta precedente, quando non era riuscita a esprimere quello che sentiva, e di considerare ancora aperta una storia che, per lei, non si era mai chiusa davvero.

Stando alle anticipazioni, l’aria in studio sarebbe stata prudente e attenta, con Tina Cipollari pronta a dire la sua e una platea spaccata a metà: qualcuno legge in quel passo un’apertura sincera, altri l’ennesimo ritorno su una storia complicata. Del resto è il meccanismo del Trono Over, dove le emozioni si dicono ad alta voce e i ripensamenti arrivano uno dietro l’altro.

La risposta di Fabio e la nuova conoscenza

Il tentativo, però, non avrebbe trovato spazio: Fabio avrebbe escluso di riprendere la frequentazione, senza troppi giri di parole, intenzionato a non riaprire un capitolo che ritiene concluso. Il nodo non sarebbe un singolo episodio, quanto piuttosto la fiducia e la serenità su cui si regge un rapporto, aspetti che nel Trono Over pesano più di qualunque dichiarazione. La dama avrebbe provato a far valere le proprie ragioni e a dire che non intende cancellare quanto è successo, ma la posizione di lui sarebbe rimasta ferma: nessun rilancio e nessun ballo chiarificatore raccontato come una svolta, piuttosto una distanza che resta tale davanti alle telecamere. Semmai una proposta, quella di continuare a uscire in amicizia.

Secondo le anticipazioni, il cavaliere sarebbe molto preso da Liat, una dama più giovane di Gemma di una ventina d’anni. In una delle ultime serate passate insieme sarebbe stato lui a provare a baciarla, senza essere ricambiato, e sarebbe stata poi lei a interrompere la conoscenza dopo un appuntamento. Gemma ne sarebbe rimasta molto male e avrebbe tentato di farlo tornare sui suoi passi, senza ottenere nulla.

Elena e Fabrizio lasciano lo studio insieme

Nel corso della settimana dovrebbe arrivare anche il saluto di Elena e Fabrizio, che avrebbero scelto di portare avanti la conoscenza lontano dalle telecamere e di dire addio, di fatto, a nuove frequentazioni nel parterre. La decisione sarebbe maturata nella registrazione del 26 ottobre ed è uno dei passaggi più delicati per il Trono Over: quando una coppia saluta il programma la trasmissione si blocca, Maria De Filippi cerca conferme e gli opinionisti studiano le reazioni, per capire se la scelta è condivisa da entrambi.

Elena, che in queste settimane aveva definito Fabrizio “una piacevole sorpresa” e aveva rifiutato di conoscere altri uomini del parterre, proseguirà dunque la frequentazione fuori dagli studi. Dovesse andare in onda così com’è stata registrata, la loro avventura televisiva si concluderebbe nel modo migliore.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI