Domenica 1 novembre 2026 torna Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio va in onda sul Nove a partire dalle 19.30 e si segue anche in streaming su Discovery. Accanto al conduttore ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

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In studio Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina

La serata si apre con Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, che salgono sul palco per parlare di «Un weekend artificiale», la commedia in uscita nelle sale dal 12 novembre. Per il regista toscano è il sedicesimo film dietro la macchina da presa. Nel cast figurano anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel.

Elena Sofia Ricci, Sayf e lo spazio musicale

Dal cinema si passa alla televisione con Elena Sofia Ricci, protagonista della terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere», tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. Poi la musica di Sayf, che esegue dal vivo il nuovo singolo «Bombe». Mara Maionchi e Orietta Berti hanno intanto il loro consueto spazio nel programma.

Veltroni, Scurati e gli approfondimenti

In studio arriva anche Walter Veltroni, che presenta il libro «Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata». Fazio conversa poi con Michele Serra e accoglie Antonio Scurati, autore del saggio «Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia».

Per salute e scienza l’ospite è Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia alla Vita-Salute San Raffaele. A completare il parterre sono Tito Boeri, l’editorialista Massimo Giannini e la direttrice Annalisa Cuzzocrea.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI