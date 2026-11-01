Forbidden Fruit torna su Canale 5 con una settimana in cui il matrimonio tra Hasan Alì Kuyucu e Şahika Ekinci arriva al punto di rottura. L’imprenditore cerca il modo di mettere alle strette la moglie e portarla al divorzio, ma la situazione gli sfugge di mano e Şahika arriva a progettare di ucciderlo. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30; la serie si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

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Hasan Alì e Şahika, una sfida ai ferri corti

Per l’uomo il legame con Şahika è diventato un peso. Vuole tenderle una trappola per obbligarla al divorzio, ma la situazione precipita e la donna comincia a pensare di eliminarlo. Venerdì 6 novembre Hasan Alì prova a incastrarla con un finto conto offshore, così da accusarla di furto alla holding e ottenere il divorzio.

Il giorno dopo Ender registra una conversazione in cui Hasan Alì parla del piano per liberarsi della moglie e la fa ascoltare a Şahika. Grazie a Sedai, anche Caner scopre che l’uomo vuole tendere la trappola. Şahika, dal canto suo, convince Zehra a organizzare una cena fuori per restare sola con Hasan Alì e mettere in atto il proprio piano. Durante la serata l’uomo si accascia e viene trasferito in ospedale, ma poco dopo ricompare in piena salute.

Caos in casa di Çağatay

Lunedì 2 novembre la tensione domestica è alle stelle. Cansu è gelosa e ostile, mentre la suocera Feride, in segreto dalla parte di Yildiz, prova a far incontrare di nascosto il bambino con la vera madre. Incitata da Güler, Cansu progetta di cacciare Feride e arriva a immaginare di eliminare Yildiz con la violenza, senza sapere che Çağatay ascolta tutto. Colpito dalle parole del padre Hasan Alì, arrivato in azienda per chiedergli di non separare Halit Can da Yildiz, l’uomo decide di portare il piccolo dalla madre.

Martedì 3 novembre Cansu prova a eliminare Yildiz coinvolgendola in un incidente, ma il gesto si rivela un incubo: al risveglio Yildiz scopre che la storia del coma era solo nella sua mente. Nel corso della settimana la donna si interroga anche su una possibile gravidanza, mentre Cansu si avvicina a Omer nascondendo la propria identità.

Cena, affari e incidenti

Mercoledì 4 novembre Hasan Alì e Şahika sono ospiti di Yildiz e Çağatay, e la serata porta nuove tensioni. Preoccupato all’idea del distacco, Hasan Alì sceglie di mandare all’aria l’accordo del figlio. Giovedì 5 novembre Yildiz accompagna Asuman a una lezione di guida a bordo dell’auto di Hasan Alì: viene premuto il pedale sbagliato, confondendo acceleratore e freno, e finiscono contro alcune auto parcheggiate. Asuman e Yildiz si allontanano, ma gli agenti le identificano davanti ai familiari.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI