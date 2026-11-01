Domenica In torna oggi, domenica 1 novembre 2026, con la sesta puntata della cinquantunesima edizione. Va in onda su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Alla conduzione c’è Mara Venier, per la diciottesima volta e la nona consecutiva, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La trasmissione comincia alle 14.00 e prosegue fino alle 17.10.

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Pasquale La Rocca e il confronto su Ballando con le stelle

La puntata si apre con la padrona di casa e con Pasquale La Rocca, che parlerà di carriera e vita privata. Il ballerino ripercorrerà la sua avventura a Ballando con le stelle e tornerà su quanto è accaduto con Barbara D’Urso. Nelle scorse settimane sul suo conto erano circolate indiscrezioni legate al rapporto con Ornella Muti e alla presunta gelosia della stessa D’Urso.

Seguiranno i commenti sulla puntata del sabato sera, con Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno, insieme agli opinionisti Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Enzo Miccio curerà intanto la consueta Top5.

Iva Zanicchi presenta Viva la mamma, Vinicio Marchioni il suo libro

Cambio di registro con Iva Zanicchi, che porta in studio il suo nuovo spettacolo teatrale, Viva la mamma, in debutto il 5 novembre. Con lei ci sarà il ballerino e coreografo Samuel Peron. Lo spettacolo si sposterà poi al Teatro Manzoni di Roma, dove è atteso dal 17 al 22 novembre.

Dalla scena si passa alla pagina scritta: Vinicio Marchioni racconterà Le vite in atto, il libro di cui è autore.

Un tranquillo funerale di famiglia, la black comedy arriva in sala

Spazio anche al cinema, con i protagonisti di Un tranquillo funerale di famiglia: Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti parleranno della black comedy, uscita da poco nelle sale e presentata alla Festa del Cinema di Roma, dove era stata inserita tra i film accessibili della manifestazione.

Il caso di Nessy Guerra

Nello spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno il caso di Nessy Guerra. La cittadina italiana, in collegamento, spiegherà il procedimento giudiziario che la oppone all’ex marito e che dal 2021 la costringe a restare in Egitto con la propria figlia. In studio interverranno il papà Giampaolo Guerra, l’avvocata Agata Armanetti e il giornalista Piero Sansonetti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI