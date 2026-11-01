Torna oggi, domenica 1 novembre, Da noi… a Ruota Libera, la trasmissione di Francesca Fialdini. L’appuntamento è su Rai1 alle 17.20, al termine di Domenica In, in onda dalle 14.00.

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Gli ospiti di oggi: Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia

Nel salotto del programma siedono tre nomi molto familiari al pubblico. Il primo è Simona Ventura, tra i personaggi più conosciuti della televisione italiana, che in queste settimane affianca Francesca Fialdini a Ballando con le stelle come commentatrice a bordo campo. Le due condividono anche la gestione del cosiddetto “tesoretto” del programma di Rai1.

C’è poi Anna Pettinelli, una delle voci più note della radio, nel cast di Tale e Quale Show, dove ogni settimana si mette alla prova con imitazioni e performance musicali sempre diverse; in passato ha insegnato anche ad Amici. Chiude il gruppo Sergio Friscia, attore e comico ma anche conduttore, che da anni si muove tra il piccolo schermo e la radio, dove ogni mattina intrattiene gli ascoltatori con la sua simpatia.

La ballerina di pole dance più anziana del mondo

Spazio anche alla vicenda di Idanna Abignente, originaria di Pino Torinese. A 83 anni è la ballerina di pole dance più anziana del mondo: ha conquistato due volte il titolo italiano e altrettante quello mondiale nella categoria senior. Le sue esibizioni acrobatiche, condivise sul web, hanno attirato l’attenzione di tantissimi utenti fino a diventare virali. La sua storia racconta che una passione sportiva si può coltivare a qualsiasi età.

Gli autori, la regia e dove vedere la puntata

Gli autori sono Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, la regia è di Elisabetta Pierelli e la produttrice esecutiva per Rai è Monica Gallella. Il programma nasce da Rai1 insieme a Endemol Shine Italy, società che fa parte di Banijay Entertainment.

Il meccanismo resta quello delle scorse edizioni: gli ospiti reagiscono agli spunti che ricevono e alla ruota, che di volta in volta propone indizi, riporta alla memoria vecchi ricordi, apre a rivelazioni e a momenti di gioco e di spettacolo, in un’atmosfera da late-show del pomeriggio domenicale. Al centro ci sono le storie degli ospiti, fatte di emozioni, sorrisi e leggerezza, ma anche di emancipazione e riscatto. Chi preferisce non sedersi davanti alla tv può seguire la puntata in streaming su RaiPlay.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI