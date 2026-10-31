Netflix prepara una nuova commedia romantica a sfondo olimpico intitolata Winter Games, con Miles Teller e Hailee Steinfeld, due volti noti della piattaforma, nei panni di atleti in cerca di riscatto ai Giochi invernali. Le riprese sono attese al via nella primavera del 2027.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Una leggenda dell’hockey e una sciatrice mai considerata

La storia ruota attorno a due personaggi arrivati al punto più delicato delle rispettive carriere. Teller, già visto in Spiderhead, interpreta un campione dell’hockey incline a sabotare se stesso. Steinfeld, voce principale della serie animata Arcane, è una sciatrice rimasta a lungo nell’ombra e ora vicina alla sua occasione. Entrambi inseguono il proprio obiettivo olimpico sullo sfondo di una competizione che si presenta solo ogni quattro anni, dove ogni errore pesa in modo diverso rispetto al resto della stagione.

L’incontro tra i due manda però all’aria i piani di entrambi: dal contatto nasce un legame inatteso, che rischia di compromettere il ritorno in gara di lui e la medaglia d’oro che a lei è stata negata fin troppo a lungo. Per ora Teller e Steinfeld sono gli unici nomi confermati nel cast, ma la situazione potrebbe cambiare, dato che la lavorazione è prevista in avvio nel corso dell’anno prossimo.

Le riprese a Montréal e il calendario

Stando ai calendari di produzione riportati dalla stampa specializzata, la macchina da presa dovrebbe accendersi il 15 marzo 2027 a Montréal, in Québec, per una lavorazione di circa due mesi che si chiuderebbe il 12 maggio. Sono piani produttivi, non un annuncio ufficiale: Netflix non ha confermato né le date né tanto meno una finestra di uscita, considerando quanto il progetto sia ancora in fase iniziale.

Se il programma venisse rispettato, l’arrivo in catalogo potrebbe collocarsi tra le festività di fine 2027 e l’inizio del 2028, a seconda dei tempi di post-produzione. La piattaforma non ha confermato nessuna delle due ipotesi, che per ora restano scenari possibili legati al semplice scorrimento delle fasi di lavorazione.

Regia, sceneggiatura e produzione

La regia è affidata a Paul Downs Colaizzo, che ha firmato la sceneggiatura di Brittany Runs a Marathon e qui lavora su un testo scritto insieme a Pat Cunnane, già autore per Designated Survivor. Alla produzione ci sono Tim e Trevor White, candidati all’Oscar per King Richard, attraverso la loro etichetta Star Thrower Entertainment. Teller, oltre a recitare, sarà anche produttore del film.

Il progetto era nato in casa Paramount come dramma sportivo-romantico, prima di passare a Netflix, che lo produrrà come titolo originale. Per Cunnane è un ritorno al lavoro con Teller dopo Eternity, pellicola in cui l’attore era protagonista e produttore. Per lo stesso Teller è anche una rimpatriata con i fratelli White, la cui Star Thrower ha seguito quel film e accompagnerà anche questo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI