Per i fan di “Welcome to Derry” il giorno più pauroso dell’anno porta una sorpresa: un episodio speciale intitolato “A Tale of Derry”, uscito senza preavviso oggi, sabato 31 ottobre, e già disponibile su HBO Max, Sky e Now. È un’altra incursione nel mondo creato da Stephen King, in attesa del prossimo capitolo della saga di Pennywise.

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Un episodio a sorpresa per Halloween

Lo speciale è comparso sulle piattaforme alle 9 del mattino, senza annunci né conto alla rovescia, e a darne notizia sono stati soltanto i canali social di HBO e HBO Max. Chi vuole tornare nella cittadina del Maine può farlo subito, scegliendo una delle tre piattaforme che ospitano la serie. L’uscita coincide con la giornata dedicata alle storie da brividi e, per il pubblico della serie, accorcia l’attesa di quello che verrà dopo.

Una storia più antica di Pennywise

L’episodio torna molto più indietro nel tempo rispetto agli eventi che conosciamo, centinaia di anni prima della nascita della creatura che infesta Derry. Protagonisti sono tre ragazzi che entrano nel Western Wood e vi incontrano uno spirito antico e terrificante. Si apre con una didascalia: generazioni addietro, quando i Kollu cominciarono a predare il popolo, furono lasciati degli avvertimenti, ma la verità venne nascosta dentro una storia più gentile, di quelle che i bambini possono tramandare.

La seconda stagione è già in cantiere

Il rinnovo per una seconda stagione è arrivato lo scorso agosto e le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare a partire dalla primavera. La trama farà un salto indietro di 27 anni rispetto agli eventi della prima stagione e porterà la vicenda nel 1935, in pieno clima di Grande Depressione americana. Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di HBO Max, ha fatto sapere che Andy e Barbara Muschietti, insieme a Brad Caleb Kane, esploreranno territori inediti e che Kane sarà l’unico showrunner della stagione. I due registi, già autori dei film tratti dal romanzo di King, seguono il progetto come produttori esecutivi attraverso la loro Double Dream.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI