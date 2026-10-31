Sabato 31 ottobre, questa sera, Tu Si Que Vales torna su Canale 5 in prima serata con una puntata ricca di esibizioni. Sul palco si alternano artisti di talento arrivati da ogni angolo del pianeta.

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Conduzione e giuria

La serata è guidata da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che accompagnano il pubblico attraverso i numeri degli artisti in gara per il pass per la finale. A concederlo o negarlo è la giuria, composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Con loro c’è Sabrina Ferilli, che presta la voce al giudizio popolare.

I giudici si sfidano a colpi di lip-sync

Da qualche settimana anche i componenti della giuria scendono in pista: i cinque si esibiscono in una gara di lip-sync sulle note di evergreen amatissimi, per divertire il pubblico in studio e a casa. La coppia che vince la sfida la decide Belen Rodríguez, ospite speciale della serata.

Orario, edizione e concorrenza

Si comincia alle 21.20 con la quinta puntata della tredicesima edizione del programma, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Nella stessa fascia oraria, sulla rete ammiraglia della Rai va in onda Ballando con le Stelle. Alla conduzione, inoltre, Canalis è subentrata a Giulia Stabile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI