Il televoto ha acceso la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 30 ottobre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Marina La Rosa è risultata la prima finalista di questa edizione, mentre la meno votata è stata Piera Meloni.

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Il verdetto: Marina La Rosa è la prima finalista

Il pubblico da casa ha scelto Marina La Rosa come prima finalista dell’edizione. Il televoto metteva a confronto sei concorrenti, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia, oltre alla stessa Marina, e lei ha ottenuto il maggior numero di preferenze: da qui in avanti prosegue il suo percorso senza il timore di finire in nomination per l’eliminazione.

In studio, prima del verdetto, si sono confrontati Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia. Hanno detto la loro anche le opinioniste: Selvaggia Lucarelli ha ammesso che i finalisti non sono i suoi preferiti, ma dovendo scegliere ha indicato Marina, e Cesara Buonamici si è detta d’accordo, riconoscendole il merito di restare sempre al centro della scena. Al rientro nella casa è successa una cosa curiosa: a scoprire per primi che la finalista era lei sono stati proprio i concorrenti con cui il rapporto è più teso.

Piera Meloni e gli altri a rischio eliminazione

Nella puntata di venerdì nessun concorrente ha lasciato la casa. Il televoto ha penalizzato Piera Meloni, la meno votata del gruppo con il 5,45% delle preferenze, che diventa così la seconda candidata all’eliminazione. È scattata subito la catena dei salvataggi: Marina ha scelto a sorpresa di salvare Jonathan, che a sua volta ha risparmiato Megan, e il giro si è chiuso con Varsi, terzo concorrente a rischio.

I tre nomi in bilico sono quindi Piera, Varsi e Valeria Marini, e il quarto eliminato di questa edizione si conoscerà nella prossima puntata. Per le nomination, tutti sono nominabili tranne i tre già al televoto e Marina, che in quanto finalista non può essere indicata.

I confronti in casa e gli altri momenti della puntata

La serata si era aperta con due buste comparse nel salone, una bianca e una nera, il cui contenuto non è stato svelato nell’immediato. Si è passati poi al primo confronto con i vips: da giorni Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli si sono schierati contro il resto del gruppo per una serie di comportamenti e atteggiamenti, e nel dibattito è finita anche Marina La Rosa, descritta come una giocatrice astuta.

Spazio poi alla storia tra Piera e Roncaccia, che non decolla e non convince né dentro né fuori dalla casa. Le rivelazioni della stessa Piera hanno complicato le cose: con alcuni coinquilini ha parlato dell’esistenza di contratti di lavoro legati alla sua carriera e destinati, in qualche modo, a limitarla.

Ilary Blasi ha richiamato Varsi per alcuni commenti sessisti e volgari rivolti a Megan in un momento di leggerezza. C’è stata anche emozione: Andreas ha riabbracciato la moglie Veronica Peparini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI