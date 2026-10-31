Dal 27 novembre Netflix propone Quasimodo, l’anima di Parigi, il film live action con cui Jean-François Richet racconta in modo nuovo la storia resa celebre da Victor Hugo. Il campanaro di Notre-Dame ha il volto di Vincent Cassel, e il trailer ufficiale è già disponibile.

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Una Parigi diversa da quella del romanzo

Victor Hugo aveva ventinove anni quando nel 1831 pubblicò Notre-Dame de Paris, e ambientò la vicenda nel Quattrocento. Il film cambia epoca e si sposta alla vigilia della Rivoluzione di luglio del 1830, in una città attraversata dall’epidemia di colera e dal crescente fermento rivoluzionario. Quasimodo non si ammala, e proprio questa sua immunità attira le attenzioni di uno scienziato senza scrupoli, deciso a trasformarlo in una cavia per i propri esperimenti.

Il racconto, romanzato e tutt’altro che fedele al libro, segue le tracce di uno scalpellino diviso tra i tumulti politici e un amore impossibile. Secondo l’archivista inglese Adrian Glew sarebbe stato proprio lui a ispirare il personaggio di Hugo, e in un’intervista il regista ha spiegato di essere partito da questa premessa plausibile anziché da una storia documentata.

Vincent Cassel e il resto del cast

Il gobbo più famoso della letteratura ha il volto di Vincent Cassel, mentre Daphné Patakia interpreta Esmeralda. Con loro recitano Benjamin Voisin, Karim Leklou, Noémie Lvovsky e Sébastien Pouderoux. Éric Besnard e Edgar Marie firmano la sceneggiatura, la produzione è di Radar Films e il budget stimato arriva a 30 milioni di euro, una cifra che colloca il progetto tra le operazioni francesi più ambiziose della piattaforma.

Richet e Cassel si conoscono da tempo, avendo già lavorato fianco a fianco nel dittico Mesrine e ne L’Imperatore di Parigi. Per convincere l’attore, il regista ha raccontato di averlo chiamato di venerdì sera, chiedendo una risposta entro il lunedì successivo.

Il trailer e l’uscita mondiale

Del Quasimodo interpretato da Cassel il trailer ufficiale lascia vedere pochissimo. L’intenzione dichiarata è prendere le distanze dalla trasposizione classica del romanzo per costruire un thriller storico, con risvolti umani e politici. Netflix, che cura la distribuzione, renderà il film disponibile in tutto il mondo a partire dal 27 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI