Disney Animation sta lavorando a uno speciale ambientato nel mondo di Tiana e Naveen, i protagonisti de La Principessa e il Ranocchio, destinato a Disney+. L’annuncio è di Jared Bush, Chief Creative Officer dello studio, che ha anticipato brani inediti e il ritorno dei doppiatori storici.

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Cosa ha raccontato Jared Bush

Bush ha dato la conferma in un’intervista al SCAD Savannah Film Festival, spiegando che il progetto è in lavorazione e che i dettagli verranno svelati presto. La storia sarà originale e le canzoni saranno affidate alle stesse voci che hanno accompagnato i personaggi nella pellicola del 2009.

C’è qualcosa a cui stiamo lavorando. Si tratta di un film speciale ambientato nel mondo de La Principessa e il Ranocchio. Stiamo andando avanti su questo progetto in questo momento, è una produzione attiva. Presto verrà svelato a tutti.

Nonostante le insistenze, Bush ha preferito non sbilanciarsi su altri particolari: non ha indicato quali membri del cast torneranno, quale sarà la trama né quando lo speciale potrà essere visto. Quella sul ritorno delle voci originali resta comunque la prima conferma ufficiale di un progetto di questo tipo.

Una storia compiuta, non una serie di episodi brevi

Il dirigente ha voluto chiarire la forma del progetto, che non sarà composto da cortometraggi. Sarà un racconto completo, con diversi momenti musicali al suo interno, più vicino a uno speciale televisivo che a un prodotto seriale.

Sono restio a raccontarvi di più. Direi che sarà più uno speciale, non sono corti. Ma è una storia completa con molte canzoni al suo interno. Non abbiamo ancora annunciato quando uscirà.

Bush ha aggiunto che in cantiere esistono altri progetti simili e che per lo studio questo formato è un modo per sperimentare e tornare a visitare mondi che vale la pena riscoprire.

Il precedente della serie su Tiana

Disney aveva già provato a riportare sul piccolo schermo l’universo del film. Dal 2021 era in sviluppo per Disney+ una serie musicale che avrebbe seguito la protagonista nei suoi anni da principessa di Maldonia, con Anika Noni Rose di nuovo impegnata a doppiarla. A marzo 2025 il progetto è stato accantonato, in una fase in cui gli studios prendevano le distanze dalle produzioni animate a lunga serialità pensate per lo streaming. Già in quel momento circolava l’indicazione che la compagnia stesse lavorando a un nuovo speciale legato alla pellicola.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI