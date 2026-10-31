Guillermo Mariotto non intende scusarsi con Noemi Bocchi. Ospite de La Volta Buona, il giudice di Ballando con le Stelle è tornato sulla battuta che ha fatto discutere e, invece di smorzare la polemica, l’ha rilanciata con una seconda uscita a sfondo sessuale.

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La battuta durante il Charleston

Tutto parte dalla quarta puntata del programma, quando la concorrente si è esibita nel Charleston. Nel commentare l’esibizione, Mariotto ha lasciato intendere che l’interesse di Francesco Totti per lei andasse cercato nelle sue doti atletiche:

La spaccata per aria di Noemi Bocchi, ho capito il motivo per cui Francesco Totti.

La frase è rimasta sospesa e ha provocato la reazione di Giovanni Pernice, che ha accusato il giurato di aver parlato della vita privata della concorrente anziché della coreografia appena vista. Nello spazio di Ballando Segreto, davanti a Milly Carlucci, Bocchi ha confermato di non aver gradito l’uscita, mentre il maestro ha spiegato di aver preso le sue difese proprio perché Totti non era presente in studio per farlo.

I due hanno poi criticato l’abitudine del giudice di commentare con allusioni erotiche, ricordando il «mi fai sesso» rivolto a Monica Guerritore. Sulla vicenda era già intervenuto il capo autore del programma, Giancarlo De Andreis, secondo cui Mariotto avrebbe voluto rivolgere alla concorrente un complimento. Bocchi però è rimasta della sua idea: per lei quel limite è stato superato, anche se ha detto di sperare che non ci fosse l’intenzione di ferirla e di conoscere il modo di scherzare del giurato.

A La Volta Buona nessuna scusa

Intervistato da Caterina Balivo, dopo la visione di un video che ripercorreva la vicenda, Mariotto si è sentito ricordare le parole di Pernice, secondo cui la battuta aveva sminuito il lavoro della coppia, e il fastidio espresso da Bocchi. Alla domanda diretta se intendesse chiedere scusa, ha risposto senza esitazioni:

Non chiedo scusa. Noemi non è una stella, ma una luna: un satellite naturale che ruota attorno alla Terra, non vive di luce propria ma di luce riflessa. Le acrobazie sono il suo forte e quelle sono la chiave di lei per arrivare in finale. Io avrei voluto dire questo, ma non me l’hanno fatto dire. E poi, se trovi una compagna con cui fare sesso acrobatico è bellissimo. No?

Il giudice ha quindi provato a spiegare che il riferimento alla spaccata riguardava le capacità acrobatiche della concorrente e le sue possibilità di arrivare fino in fondo al programma, ma nel farlo ha aggiunto una nuova provocazione, tornando esattamente sul terreno che aveva indispettito Bocchi e Pernice. Il maestro, dal canto suo, ha parlato apertamente di un’antipatia reciproca con il giurato. Al momento non risulta una replica di Noemi Bocchi alle ultime dichiarazioni di Mariotto.

Le altre polemiche sui commenti del giudice

Bocchi e Pernice non sono stati gli unici a reagire ai modi del giurato. Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti sono rimasti perplessi davanti al paragone tra una coreografia di Manuela Moreno e il kamasutra, mentre Leonardo Lini ha raccontato di aver ricevuto un 10 dopo essersi tolto la giacca su richiesta dello stesso Mariotto. Anche Monica Guerritore ha ironizzato sul giudice, definendolo particolarmente «erotico» in questa edizione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI