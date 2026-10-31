Al Grande Fratello Vip 2026 il rapporto tra Piera Meloni e Roncaccia continua a non convincere, né dentro né fuori dalla casa. Il caso è esploso con il confronto in diretta sui presunti vincoli contrattuali legati al lavoro dell’influencer, che ha coinvolto coinquilini, opinioniste e studio.

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Nessun contratto firmato, parola di Piera

La questione la porta sul tavolo l’influencer stessa, respingendo l’ipotesi che dietro la sua apparente freddezza con Roncaccia ci sia un accordo firmato. Il pudore, spiega, con il lavoro ha poco a che vedere:

Non ho nessun contratto, se vi sembro tirata e frenata non è perchè ho un contratto firmato, ma perchè io, per come sono fatta, per la mia dignità e per i miei valori non mi vedrete mai slinguazzare h24. Sto tanto tempo con lui, durante il giorno voglio vivere la casa e il rapporto con voi

Tra i più critici c’è Alex Belli: a lui, dice, non interessa cosa fanno i due, perché il commento può riguardare soltanto ciò che si vede, cioè l’assenza di passione. Anche Andreas dice la sua: il pudore è una cosa, mentre il discorso sui contratti e sul lavoro resta dubbioso, dal momento che per lui, quando sbocciano i sentimenti, non esistono freni di natura lavorativa.

Piera prova allora a spiegarsi meglio: non aveva mai preso parte a un reality e, entrando da fidanzata, si era data una serie di cose da fare e da non fare, senza però rispettarne quasi nessuna. Nella casa, racconta, ha seguito il cuore e la sincerità.

Le opinioniste: pudore, lacrime e giudizi

Dallo studio Cesara Buonamici parla senza giri di parole: che tra i due non sia nata la passione la lascia del tutto indifferente, ma a non convincerla sono il comportamento di Roncaccia e quelle che definisce lacrime di coccodrillo. I baci della coppia, assicura, la emozionano meno di un graffio alla macchina.

Sul fronte opposto si schiera Valeria Marini, vicina di letto dei due, secondo cui passione e affetto non mancano.

Poi tocca a Selvaggia Lucarelli, che considera apprezzabile il freno dettato dal senso di pudore e sospetta che qualcosa in Piera sia mutato dopo il secondo ingresso di Gian Marco. A suo avviso, però, a preoccupare l’influencer è soprattutto il giudizio di sua madre, più di quello del pubblico televisivo.

Piera risponde subito:

prima di entrare ho chiacchierato anche con mia mamma e penso che lei sa cosa sto vivendo qui dentro e quanto sono sincera

Cosa c’è davvero dietro i contratti

I numeri, intanto, descrivono una conoscenza ferma al palo: in 41 giorni di permanenza nella casa il punto più alto raggiunto dai due resta un bacio a stampo, dato per gioco durante uno sketch. Il caso sarebbe nato da una confidenza di Piera ad Alex Belli, riferita poi da quest’ultimo ad Andreas in un momento di chiacchiere.

Sulla natura dei vincoli è arrivata anche una precisazione ufficiale: lo staff dell’influencer ha chiarito che si tratta unicamente di intese di lavoro legate alla sua attività professionale e che non esiste alcuna clausola sul modo in cui deve comportarsi nella sua vita privata.

Secondo chi le sta vicino, gli accordi in questione sono quelli in corso con un’emittente radiofonica e le intese commerciali con i brand, cioè il cuore del lavoro di una content creator. Sul rapporto con Roncaccia, dunque, non peserebbe alcun vincolo particolare: a contare sarebbe piuttosto la volontà di custodire un’immagine curata, che servirà anche quando il programma sarà concluso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI