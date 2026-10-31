Il mondo di Death Stranding si allarga oltre il videogioco: Kojima Productions ha diffuso il primo teaser di Death Stranding Isolations, la serie animata che arriverà in esclusiva su Disney+ nel 2027 e racconterà una storia originale dentro lo stesso universo del titolo uscito nel 2019.

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Un teaser tra crateri e visioni

Le immagini mostrano un paesaggio sventrato da esplosioni misteriose e attraversato da figure inquietanti, con al centro una ragazza bionda tormentata da visioni legate al proprio passato. La clip si chiude con una battuta che da sola vale tutto il filmato:

«Mia madre è diventata un cratere»

Il riferimento è diretto alle conseguenze catastrofiche dell’evento che dà il nome al franchise. La presentazione è avvenuta il 30 ottobre 2026 nell’ambito di Beyond the Strand: The Odyssey of Creation and Endeavor, la mostra allestita alla Azabudai Hills Gallery di Tokyo per i dieci anni dello studio. Insieme al teaser è stato diffuso anche il poster principale.

Una storia nuova, dopo la rete chirale

Chi si aspetta un adattamento fedele dei giochi resterà deluso: al centro ci saranno personaggi inediti e non Sam Porter Bridges. L’ambientazione è il Nord America, subito dopo che il protagonista è riuscito a riconnettere il continente attraverso la Rete Chirale. La ricostruzione, però, ha lasciato dietro di sé conflitti irrisolti tra chi ha scelto di restare isolato dal resto dell’umanità.

La vicenda segue una ragazza costretta a vivere in solitudine, che con il tempo ha imparato a rifiutare qualsiasi legame con gli altri. Il suo cammino finirà per incrociare quello di un ragazzo che nutre un rancore profondo verso Sam Bridges, di una combattente intrappolata in un ciclo di guerre e distruzione e di un anziano in cerca di una forma alternativa di salvezza. La scelta produttiva è precisa: animazione tradizionale 2D disegnata a mano, per reinterpretare le atmosfere surreali del gioco con un linguaggio visivo diverso.

Chi lavora dietro le quinte

La regia è di Takayuki Sano, mentre le animazioni sono affidate allo studio giapponese E&H Production, già coinvolto in progetti come Ninja Kamui, Bullet/Bullet e Magic Knight Rayearth. Hideo Kojima figura come produttore esecutivo. Sceneggiatura e composizione della serie sono di Tow Ubukata, scrittore noto per Mardock Scramble, e il character design originale porta la firma di Ilya Kuvshinov, affiancato in questo ruolo anche da Sayaka Koiso.

Il progetto era stato annunciato nel novembre 2025 al Disney+ Originals Preview, al Hong Kong Disneyland Resort, con Kojima e Sano saliti sul palco, ed è la prima collaborazione di Kojima Productions con una piattaforma di streaming globale. La messa in onda è prevista nel corso del 2027 sui servizi Disney, anche se una data precisa non è ancora stata comunicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI