Dopo oltre vent’anni passati a inseguire serial killer e a scandagliare la mente criminale, Criminal Minds: Evolution si avvia alla conclusione. Paramount+ ha deciso di chiudere il franchise con la ventesima stagione complessiva, attesa nel 2027, e così svaniscono le speranze di una stagione 21.

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La chiusura e le parole di Erica Messer

L’annuncio della fine è arrivato dalla showrunner e produttrice esecutiva Erica Messer, con una dichiarazione tutt’altro che formale. La sceneggiatrice ha ripercorso la lunga strada della serie, partita sulla CBS nel 2005 e proseguita dal 2022 sulla piattaforma con Evolution, e ha ringraziato il cast, gli autori, i registi e soprattutto chi l’ha seguita per due decenni.

«È difficile esprimere a parole cosa abbia significato Criminal Minds per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questo straordinario viaggio»

Messer ha aggiunto che la squadra si trova ad affrontare all’improvviso la fine di questo capitolo, lasciando capire che la cancellazione non rientrava nei piani creativi. La scelta sarebbe stata presa dalla nuova dirigenza della piattaforma sulla base di una raccomandazione maturata prima della riorganizzazione societaria, mentre a marzo 2026, prima ancora del debutto della diciannovesima stagione, era arrivato il rinnovo anticipato proprio per il ventesimo ciclo. Una motivazione ufficiale non è stata comunicata: tra gli elementi in gioco ci sono i costi di produzione crescenti e il rapporto tra investimenti e risultati.

Cosa sappiamo della stagione 20

Le riprese si sono chiuse all’inizio dell’autunno e gli episodi arriveranno nel corso del 2027, senza una data precisa. Poiché erano già state girate prima dell’annuncio, è improbabile che il finale sia stato costruito come un vero addio al BAU: resta da vedere se il materiale esistente riuscirà comunque a offrire un epilogo ai personaggi, visto che al momento non sono stati comunicati interventi sulle puntate già realizzate.

Il finale della diciannovesima stagione, andata in onda tra maggio e luglio 2026, aveva chiuso la lunga vicenda di Elias Voit, interpretato da Zach Gilford, e aveva aperto un nuovo caso per la squadra dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI. La notizia della chiusura è stata diffusa di venerdì, insieme alle prime foto della stagione conclusiva.

Vent’anni di Criminal Minds, dalla CBS al revival

Nata nel 2005, la serie si era fermata nel 2020 dopo quindici stagioni, prima di tornare sulla piattaforma con un tono più cupo e una struttura più serializzata. Il revival ha riportato davanti alla camera molti interpreti storici: Joe Mantegna, Paget Brewster, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez e Aisha Tyler, a cui si aggiunge RJ Hatanaka. La stagione in arrivo sarà la quinta del ciclo ripartito nel 2022.

La decisione rientra in un quadro più ampio: Paramount ha progressivamente rinunciato alla maggior parte dei revival nati dai network, dai casi di SEAL Team e Frasier fino a NCIS: Tony & Ziva, e Criminal Minds era l’ultimo rimasto in piedi. È anche la prima cancellazione dopo la fusione con Skydance e la prima firmata sotto la guida di Casey Bloys, co-presidente e Chief Content Officer di Skydance Direct to Consumer. La scelta arriva nonostante gli ascolti restino solidi e il titolo continui a figurare nella top ten di Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI