Dopo sette anni di attesa, Big Little Lies è tornata al lavoro: la terza stagione ha avviato le riprese questa settimana, ma la lavorazione si è fermata dopo un solo giorno. A pesare su questo breve passo sono state le regole sugli incentivi fiscali californiani più che la fretta di tornare sul set con la nuova storia.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Una giornata di riprese per non perdere il credito d’imposta

Giovedì 29 ottobre 2026 la produzione ha lavorato per una sola giornata nel Ranch Lot dei Warner Bros. Studios, a Burbank, in California. Le ragioni sono economiche e amministrative: bisognava non perdere i benefici fiscali già riconosciuti allo show dallo Stato. Le norme locali chiedono che le riprese principali partano entro 180 giorni dalla concessione condizionata dell’incentivo, e il termine sale a 240 giorni per i progetti con spese qualificate pari o superiori a 100 milioni di dollari.

Non è dato sapere quando la terza stagione abbia ottenuto l’approvazione per il credito, ma una sola giornata sul set basta a rispettare le condizioni previste. Sullo sfondo c’è anche la scelta politica della California di investire sul cinema: lo scorso anno il governatore Gavin Newsom ha firmato una legge che ha raddoppiato i fondi destinati ai crediti d’imposta, passati da 330 a 750 milioni di dollari. David E. Kelley, produttore esecutivo, sostiene da tempo di voler tenere la lavorazione nello Stato, dove del resto sono state girate le prime due stagioni, anche quando gli incentivi non c’erano. HBO non ha commentato la notizia.

Merrin Dungey sul set, le protagoniste no

Tra gli interpreti presenti in quella giornata c’era Merrin Dungey, che nelle prime due stagioni ha interpretato la detective Adrienne Quinlan, incaricata di indagare sull’omicidio attorno a cui ruota la vicenda. La sua presenza è anche un primo indizio sul ritorno di uno dei personaggi legati alle conseguenze del segreto condiviso dalle protagoniste. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz, invece, non hanno partecipato alle riprese.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata ancora sulla regia della nuova stagione, né su chi abbia diretto questa singola giornata. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un professionista già coinvolto nella serie e approvato dal sindacato dei registi americani, la DGA.

La produzione piena attesa nel 2027

Le riprese regolari dovrebbero partire nel 2027, e al momento non esiste una data ufficiale né per il set né per l’uscita. Il ritorno dello show è in cantiere da anni: Nicole Kidman ne aveva parlato come possibilità nel novembre 2023, mentre nel settembre 2025 Francesca Sloane, conosciuta per Mr. & Mrs. Smith, era stata chiamata a scrivere il primo episodio e a partecipare alla produzione esecutiva insieme a David E. Kelley, alla stessa Kidman e a Witherspoon.

La nuova stagione dovrebbe ispirarsi a Big Little Truths, il romanzo di Liane Moriarty uscito nell’agosto 2026, che riprende le vicende di Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie dieci anni dopo gli eventi originali, con figli ormai adolescenti e conseguenze del passato ancora capaci di condizionare le loro vite. Non è stato chiarito quanto fedelmente la serie seguirà questa storia. A complicare il calendario resta la difficoltà di far combaciare le agende di un cast così ampio, un tema su cui i dirigenti HBO si sono già espressi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI