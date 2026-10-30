Serena Autieri sta per scendere in pista a Ballando con le Stelle. L’attrice e conduttrice televisiva sarà la ballerina per una notte nella quinta puntata del programma, in onda su Rai 1 in prima serata sabato 31 ottobre 2026.

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La performance con Luca Favilla

Con il maestro Luca Favilla danzerà sulle note di Diamonds. Il numero unisce musica, movimento e spettacolo, sulla scia di quello che accade nei musical, e stando alle anticipazioni si annuncia di altissima difficoltà coreografica, con atmosfere che richiamano il Moulin Rouge. Nel corso dell’ospitata, del resto, Autieri presenterà lo spettacolo teatrale di cui è tra i protagonisti, proponendone anche una parte. Per la coppia c’è poi in palio il tesoretto, il premio capace di ribaltare le sorti della classifica.

La gara e le anticipazioni

Sul fronte della competizione, la giuria che siede al tavolo con Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, affiancati da Barbara d’Urso e Alberto Matano, giudicherà e voterà le dodici coppie rimaste in gara dopo l’uscita di Massimo Ghini e Valentina Fiorini, e deciderà anche chi approderà allo spareggio finale. Alessandro Matri e Giada Lini, vincitori della quarta puntata, partono con 20 punti di bonus. Milly Carlucci ha confermato una nuova eliminazione al termine della serata: una coppia dovrà salutare lo studio intitolato a Pippo Baudo. Durante la puntata è inoltre atteso un confronto tra Noemi Bocchi, Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI