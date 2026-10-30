“Scuola per guerrieri coraggiosi” esce su Apple TV dal 25 novembre. Il film, con Chris Pratt e Linda Cardellini, è tratto dal romanzo bestseller dell’ex Navy SEAL Jocko Willink. La regia è di McG, e la storia unisce il percorso di crescita di un ragazzino all’adrenalina dell’addestramento militare.

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La storia di Marc e dello zio Jake

Per Marc (Jude Hill) le medie sono state un incubo: i compagni lo prendono di mira e lui, pur essendo un bravo ragazzo, si sente in ritardo su tutto, dallo studio all’educazione fisica, fino alla semplice amicizia. In estate la situazione cambia con l’arrivo dello zio Jake (Chris Pratt), un Navy SEAL decorato ma ferito, che va a vivere con Marc e con sua madre Sarah (Linda Cardellini) per rimettersi in forze.

Per aiutare il nipote a difendersi, Jake prepara un programma ambizioso chiamato “Operazione Warrior Kid”, costruito sul suo addestramento da SEAL. Lo scopo però non è insegnargli a combattere: Jake gli mostra il senso del vero coraggio, mentre lui stesso fa i conti con i propri demoni interiori.

Il cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Jude Hill è Marc, Chris Pratt interpreta Jake e Linda Cardellini è Sarah. Nel film appare anche Jocko Willink, autore del romanzo, nei panni di Coach Adam. Il resto del cast comprende Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell e Parker Young.

A firmare la sceneggiatura è Will Staples. McG ha alle spalle titoli come “Charlie’s Angels” e “Terminator Salvation” e la produzione di serie come “The O.C.”, “Chuck” e “Nikita”.

Da Skydance ad Apple TV, il percorso del film

Il film è una coproduzione Apple e Skydance, arrivata sul mercato con un accordo globale da circa 85 milioni di dollari. Tra i produttori figurano Chris Pratt con Indivisible Productions, lo stesso McG, David Ellison e Dana Goldberg per Skydance, Jocko Willink, Ben Everard e Bruce Wayne Gillies. Il titolo originale è Way of the Warrior Kid.

Dura 106 minuti e ha la classificazione PG-13. Il trailer italiano è già disponibile, mentre il debutto è fissato per il 25 novembre in tutto il mondo, Italia compresa, su Apple TV.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI