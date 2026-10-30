Il commissariato di Brighton riapre i fascicoli. Dal 5 novembre la sesta stagione di Le indagini di Roy Grace arriva in prima visione assoluta su Giallo, con un episodio inedito a settimana. John Simm torna a guidare le indagini nei panni del sovrintendente più famoso della costa inglese.

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Un debutto settimanale, in continuità con la quinta stagione

L’appuntamento è fisso ogni giovedì, senza pause rispetto a quanto visto alla fine della quinta stagione. La nuova serie riparte dalle conseguenze di quel finale: Roy Grace ha scoperto che la morte della moglie Sandy non è stata un suicidio, e sono ormai passati diversi mesi dall’arresto dell’agente Cassian Pewe, finito sotto sospetto per corruzione. Gli appuntamenti sono quattro in tutto per la prima visione assoluta in chiaro, poi la programmazione settimanale si chiude.

Quattro film per la televisione firmati Peter James

La stagione si compone di quattro TV movie autoconclusivi, tutti ispirati ai romanzi di Peter James e intitolati Left You Dead, Capture You Dead, Dead Man’s Game e One Of Us Is Dead. Al centro ci sono omicidi intricati e all’apparenza irrisolvibili, che mettono in subbuglio la comunità della costa dell’East Sussex. Per arrivare alla verità, il sovrintendente dovrà muoversi tra segreti che nessuno vuole rivelare, piste che portano fuori strada e trappole psicologiche, mentre le pressioni sul suo equilibrio personale continuano a crescere.

Nel primo film, Left You Dead, Grace deve decidere se fidarsi delle informazioni che Cassian gli ha passato sull’omicidio di Sandy: sul telefono della migliore amica di Eden c’è un messaggio in segreteria che lascia pensare che la donna sia stata portata via contro la sua volontà. Nel secondo, Capture You Dead, il sovrintendente e Branson verificano proprio quanto raccontato da Cassian, mentre Grace cerca di stabilire chi volesse morta una giovane donna. Più avanti Grace e Bella si occupano di un omicidio in un quartiere di case popolari, Roy dà la caccia all’altro conducente coinvolto in un incidente e una scoperta inattesa cambia il quadro.

Il cast e le storie personali di Grace

Accanto a Simm restano Richie Campbell (l’ispettore Glenn Branson) e Zoë Tapper (Cleo Morey), insieme ai volti storici del commissariato: Laura Elphinstone è il sergente Bella Moy, Brad Morrison l’agente Nick Nicholl, Juliette Motamed l’agente Vee Wilde. Tra le guest star dei nuovi episodi compaiono Rishi Nair, Ali Khan, Sara Powell, Chizzy Akudolu, Dylan Corbett-Bader, Peter De Jersey e Amir Wilson.

Sul fronte privato, Cleo sta ancora elaborando la perdita del bambino suo e di Grace, in casa c’è Bruno (Finn Guegan), il figlio adolescente del sovrintendente, e i due sono impegnati nei preparativi del matrimonio. Simm racconta che questa è la serie a cui è rimasto legato più a lungo e si dice curioso di scoprire dove porterà il percorso di Roy; apprezza anche il fatto che la serie abbia preso le distanze dai romanzi. Sulla possibilità di una settima stagione non ci sono ancora notizie, ma lo show è popolare e l’attore si è detto disponibile a riprendere il ruolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI